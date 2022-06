Linguagem simples no serviço público em discussão na VI Semana de Controle

A VI Semana de Controle da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) chega ao último dia nesta quarta-feira (22). O debate será em torno de temas como o uso de linguagem simples para se comunicar melhor com o cidadão e para qual cidadão estão sendo elaboradas as inovações no serviço público.

As atividades vão das 14h às 18h, no auditório do Corpo de Bombeiros Militar do DF , com transmissão ao vivo pela TV Controladoria DF, no YouTube, e tradução simultânea em Libras. Haverá certificação pela Escola de Governo do DF (Egov).

A VI Semana de Controle da CGDF tem como apoiadores o BRB, o Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a DB3 Marketing Digital, as secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da Pessoa com Deficiência (SEPD), a Egov, o Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira Auditoria de Controle Interno do DF (Sindifico) e o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do TCU (Sindilegis).

Confira abaixo os principais painéis da programação de encerramento da VI Semana de Controle da CGDF.

Painel 3 – Três linhas de controle em favor da inovação no serviço público

? Ainda é muito comum o auditor interno ser visto como um caçador de problemas, atuando apenas como um freio à gestão pública. Nesse painel, será discutido como o modelo das três linhas de controle pode transformar essa visão e atuar de forma a gerar um ambiente mais seguro em favor da inovação no serviço público.

? Moderador: Gustavo Lírio – subcontrolador de Controle Interno da CGDF

? Convidados: Francisco Bessa, chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia, e Marcos Braga, auditor-chefe do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (RJ).

Painel 4 – Para qual cidadão estamos pensando soluções tecnológicas e inovadoras?

? Será que estão sendo entregues soluções que cumprem da melhor forma o que o cidadão espera e precisa? Também será debatido o uso de dados para a entrega de soluções mais rápidas, menos onerosas e que de fato atendam a população.

? Moderadora: Cecília Fonseca, ouvidora-geral do DF

? Convidados: Clarissa Jahns Schlabitz, diretora de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas da Codeplan, e José Carlos dos Santos Bezerra, ouvidor da Secretaria DF Legal.

Inova Controle – Linguagem simples: a ponte entre o controle e o cidadão

? No Ceará, o Laboratório de Inovação Íris colocou em prática a simplificação da linguagem de serviços da Controladoria e da Ouvidoria-Geral do estado, com bons resultados obtidos.

? Apresentação: Isabel Ferreira Lima, coordenadora do Projeto de Linguagem Simples do Íris Laboratório de Inovação e Dados do Ceará.

*Com informações da Controladoria-Geral do DF