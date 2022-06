São João da Bahia em Salvador gera trabalho e renda para cerca de sete mil profissionais

Valeu Esperar. Com este tema, o São João da Bahia, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa), gera trabalho e renda para cerca de sete mil profissionais, com a contratação de mais de 230 atrações musicais. Músicos, ambulantes, barraqueiros, artesãos, profissionais de limpeza, de saúde e segurança vão atuar na festa, que acontece no Parque de Exposições, no Pelourinho e em Paripe. Ao todo serão 75 horas de shows.

O evento, que trará nomes como Estakazero, Adelmário Coelho, Flavio José, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, João Gomes, Safadão e Solange Almeida, deve atrair cerca de cem mil pessoas nas ruas. No dia 23, a programação musical é aberta nos três polos: Paripe, Pelourinho e Parque de Exposições. No palco do subúrbio, a festa acontece em dois dias, finalizando no dia 24. No Pelourinho e na Paralela vai até o dia 26. Festejando a Independência da Bahia, a comemoração segue de 30 de junho a 2 de julho no Parque.

Entre as categorias, além de músicos e equipes de apoio às bandas, ambulantes, barraqueiros, artesãos, profissionais de limpeza, segurança patrimonial, vão atuar equipes médicas, de montagem e funcionários do segmento de alimentação. O número de pessoas trabalhando não conta com o tradicional Campeonato de Quadrilhas, que aconteceu em Periperi de 16 a 19 de junho.

Fonte: Ascom/Bahiatursa