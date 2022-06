Divulgada lista de propostas que ocuparão a Sala do Coro do TCA no 2º semestre de 2022

O Teatro Castro Alves (TCA) e a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) divulgaram a lista de projetos selecionados e suplentes da ‘Convocatória para Ocupação de Pauta da Sala do Coro do TCA – 2º Semestre de 2022’. Sistematizando normas, critérios e prazos para definir a programação do espaço para o período de 2 de agosto a 18 de dezembro deste ano, o procedimento estabelece uma curadoria coletiva para uso deste palco. Dentre 68 propostas inscritas, 34 espetáculos de circo, dança, teatro e música terão pautas durante estes cinco meses. O resultado pode ser conferido no site do TCA .

Com o chamamento público, o TCA dá maior transparência e possibilidade de acesso à Sala do Coro, essencial para a difusão das artes da Bahia, em especial para produções experimentais, de pequeno porte, independentes e emergentes, garantindo também, por outro lado, uma variedade de opções artístico-culturais respaldadas para o público.

Convocatórias –Reinaugurada em julho de 2018, a Sala do Coro do TCA passou por completa reforma, dentro do projeto Novo TCA. Espaço tradicional da difusão das artes da Bahia, a Sala do Coro adquiriu uma nova configuração espacial para o palco e a plateia, tendo a flexibilidade de formatos como fundamento. Múltiplos arranjos são possíveis com a arquibancada retrátil, que oferece versatilidade cênica para criadores, adaptando ao tipo que se desejar – palco italiano, arena, semiarena, cena aberta etc. Intervenções técnicas e de estrutura também incluíram a reformulação do foyer, modernização dos equipamentos de sonorização, qualificação de acústica e cenotecnia, renovação do sistema de ar-condicionado, reforma dos sanitários e camarins.

Uma programação de retomada foi realizada de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, reintegrando artistas e públicos na rotina do espaço, como resultado da “Convocatória Especial Nova Sala do Coro – Ocupação da Pauta Artística da Nova Sala do Coro do TCA”. Foram mais de 110 sessões de 29 projetos artísticos selecionados, juntamente com a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), o Balé Teatro Castro Alves (BTCA), os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) e as Escolas de Dança e de Música da Funceb. Mantendo o procedimento de sistematização de normas, critérios e prazos para definir a programação do espaço, foram lançadas em 2019 outras duas edições da “Convocatória para Ocupação de Pauta da Sala do Coro do TCA”, relativas ao 1º e 2º semestres daquele ano, possibilitando a seleção de 43 propostas.

A partir de março de 2020, na pandemia da Covid-19, com o período de medidas de isolamento social que suspenderam as atividades presenciais, o selo “Terça da Música” migrou para o YouTube do TCA , contemplando uma programação com uma série de vídeos de artistas que participaram deste projeto. A Sala do Coro também foi palco, durante esta fase, para o projeto “Voltando aos Palcos”, que fez o marco da retomada de uso dos palcos do TCA, com artistas em cena e plateias à distância. Doze sessões semanais às sextas-feiras, em espetáculos realizados e transmitidos ao vivo, alcançaram um público de mais de 20 mil pessoas apenas no canal de YouTube do TCA – sem contar toda a audiência da TVE Bahia e da 107.5 Educadora FM Bahia, que foram também canais de veiculação em tempo real.

Agora em 2022, com a retomada de eventos com presença de público, a Convocatória foi retomada de forma normalizada, fazendo acontecer, no primeiro semestre, 36 projetos neste palco, com grande adesão de públicos.