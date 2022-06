Caravana do Emprego e Qualifica SC chegam a Caçador nesta quinta-feira

O evento itinerante de empregabilidade e qualificação profissional chega nesta quinta-feira, 23, em Caçador, com oportunidades de emprego, ofertas de cursos de capacitação on-line e presencial. A Caravana do Emprego e o Programa Qualifica SC são iniciativas do Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE).

“A ação chega a sua 22ª edição, dos quais já realizou mais de 12 mil atendimentos nas cidades que passou. É uma iniciativa conjunta entre o Sine e o Programa QualificaSC, levando até as cidades emprego e capacitação. Muitas pessoas hoje têm dificuldade de conseguir uma vaga no mercado por falta de qualificação e esta ação tem sido uma grande oportunidade para aqueles que mais precisam”, enfatiza o secretário da SDE, Jairo Sartoretto.

Nesta semana o SINE de Santa Catarina dispõe de 6.860 vagas de emprego. As ofertas estão em todas as regiões catarinenses. Dessas vagas, 244 são para pessoas com deficiência (PcD). Há emprego para os mais variados cargos, desde vagas para auxiliares a profissionais formados. Concórdia é o município com mais vagas em aberto, entre as unidades do Sine. São 1015 oportunidades disponíveis.

Para concorrer

Candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do Sine, estaduais e municipais, em funcionamento em Santa Catarina. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Agenda

Caçador

Dia: 23/06

Local: Praça Central

Horário: 8h às 16h

Próxima edição

Junho

30/06 - Capivari de baixo

Sobre o Qualifica SC

O Programa disponibiliza cursos gratuitos de capacitação e com certificados para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade de baixa renda. Atrelado ao Programa Gente Catarina, nesta primeira etapa serão atendidos os 61 municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Santa Catarina, posteriormente, será ampliado para todas as cidades do Estado.

Os cursos presenciais são feitos em parceria com a Uniasselvi e estarão disponíveis nas regiões da Grande Florianópolis, Sul, Planalto Serrano, Oeste e Norte.

Os virtuais na modalidade EaD, realizados pelo Instituto Mix, são mais de 20 cursos em todas as regiões do Estado. As oportunidades são em diferentes áreas, envolvendo o setor de turismo, eventos, tecnologia, alimentação, beleza, construção civil, idiomas e gestão empresarial. É a oportunidade de ficar mais qualificado para o mercado de trabalho e ampliar as possibilidades na carreira profissional. As inscrições estarão abertas até que as mais de 5 mil vagas sejam preenchidas.

Gente Catarina

O Programa Gente Catarina, visa impulsionar o desenvolvimento nas regiões de SC com menores indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O Governo do Estado reservou um valor de pouco mais de R$ 1 milhão no orçamento do programa de capacitação que terá como foco as pessoas de baixa renda em 61 municípios do Estado.