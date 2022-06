Canto da Primavera Kids tem início nesta quarta-feira, 22

A abertura do 1º Canto da Primavera Kids, iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), com correalização do Sesc Goiás, em parceria com a prefeitura de Pirenópolis, será realizada nesta quarta-feira, 22, às 18h, no Colégio Estadual Senhor do Bonfim. Na ocasião, seis crianças de quatro a oito anos participam da primeira audição.

O Canto Kids tem o objetivo de despertar o interesse das crianças pelo universo musical e valorizar os talentos infantis, além de incluir os pequenos na programação do Canto da Primavera, um dos festivais de música mais tradicionais do Estado.

“Essa é a primeira vez que as crianças serão protagonistas deste festival que é tão importante para a cultura goiana. Realizar um evento voltado exclusivamente para crianças e adolescentes é o caminho para incentivar as novas gerações a descobrir seus talentos”, ressalta o secretário Marcelo Carneiro.

Seguindo a programação, na quinta-feira, 23, as audições ocorrem no povoado de Malhador e na sexta, 24, no povoado de Santo Antônio. No sábado, 25, e domingo, 26, o evento será realizado no largo da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.

Na noite de encerramento do festival, haverá apresentação especial de encerramento com o cantor mirim Gustavo Bardim após a grande final do concurso. Natural de Guaramirim, no Norte de Santa Catarina, Gustavo vai levar os sucessos da música brasileira e músicas autorais para o evento. Vencedor do programa da TV Globo, The Voice Kids 2021, o cantor, que hoje tem 11 anos, já gravou duas músicas e se prepara para lançar seu primeiro álbum.

Concurso

O Canto Kids tem o formato de concurso, com duas categorias, uma com participantes com idade entre 4 e 8 anos e outra para a faixa etária entre 9 e 14 anos. As inscrições foram feitas nas escolas estaduais, municipais e privadas, e também na sede da prefeitura. A avaliação, bem como classificação e eliminação dos candidatos, será realizada por uma comissão julgadora composta por profissionais reconhecidos, escolhidos a critério da Secretaria Municipal de Cultura de Pirenópolis.

A performance terá duração de três minutos e será avaliada a partir de três critérios: voz, interpretação e apresentação de palco. A premiação é de R$ 18 mil e será distribuída entre os classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar nas duas categorias.

Serviço

Assunto: Abertura do Canto Kids

Quando: Quarta-feira, (22/06), às 18h

Onde: Colégio Estadual Senhor do Bonfim - Rua Joaquim Augusto Curado Quadra 63, Lote 28, Vila Alto do Bonfim, Pirenópolis (GO)

Fonte: Secretaria de Estado da Cultura (Secult)