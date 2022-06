Jovem Candango abre as portas do mercado para quase 2 mil adolescentes

Com apenas 17 anos e estudante do último ano do ensino médio, o jovem Victor Hugo Cirilo Araújo vive a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Ele é um dos selecionados do programa Jovem Candango, que promove a formação técnico-profissional de aprendizes por meio de atividades práticas e teóricas durante a atuação em órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF). Só no ano passado, a iniciativa recebeu mais de 8 mil inscrições de meninos e meninas de 14 a 18 anos para ocupar 1,8 mil vagas oferecidas. O investimento é de R$ 57 milhões para a contratação de jovens por 24 meses.

Tatiane Gizella da Silva, diretora de Programas e Projetos da SEL, e Victor Hugo, que começou a trabalhar no GDF por meio do programa Jovem Candango | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

“Tem sido muito bom, porque aprendemos coisas novas. Também tem a parte do dinheiro, que acaba sendo para comprar alguma coisa para mim e para ajudar a minha família” Victor Hugo, participante do programa Jovem Candango

“Conheci o programa por meio de amigos que já participaram. Quando abriram as vagas, fiz o cadastro e um mês depois fui chamado”, lembra. Victor Hugo foi lotado na Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), onde atua na área administrativa. “Mexo no SEI [Sistema Eletrônico de Informações], faço checklist de processos, atendo ligações, recebo os atletas que pedem informações. Ajudo no que for necessário.”

Para ele, a experiência tem sido de muito aprendizado. “Tem sido muito bom, tanto aqui quanto no curso, porque aprendemos coisas novas”, afirma o jovem, que mora em Sobradinho. Ele também destaca a parte financeira. Todos os jovens participantes recebem uma bolsa no valor de R$ 733, mais os benefícios (vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida e 13º salário). “Também tem a parte do dinheiro, que acaba sendo para comprar alguma coisa para mim e para ajudar a minha família”.

Funcionamento

A criação do programa se deu pela Lei Distrital nº 5.216/2013 e, em junho de 2020, de acordo com o Decreto nº 40.892/2020, a gestão e a execução do programa Jovem Candango foram transferidas da Secretaria de Juventude para a SEL.

O programa é voltado para estudantes 14 a 18 anos do ensino fundamental ou médio da rede pública ou que sejam bolsistas em instituições privadas, com renda familiar de até três salários mínimos, e que estejam inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais (CADúnico).

“Vejo que os órgãos públicos recebem de braços abertos essa juventude que leva energia e alegria. Está sendo um programa de grande sucesso, que traz renda, formação e capacitação para esses jovens aprendizes” Giselle Ferreira, secretária de Esporte e Lazer

O projeto conta ainda com percentual de vagas específicos para quem esteve ou se encontra em cumprimento de medida socioeducativa (20%), em situação de acolhimento institucional (10%), com deficiência (5%), atendidos pelo Programa Bombeiro Mirim (5%) e residentes há cinco anos em área rural (5%).

As aulas e a distribuição dos candidatos é feita por duas empresas que têm contrato com o governo por meio de licitação, Renapsi e Gerônimo Candinho. Os inscritos podem atuar em três cargos: administrativo, office boy e arquivista.

“Durante quatro dias da semana eles trabalham nos órgãos e, uma vez por semana, fazem o curso em uma das duas empresas que ganharam a licitação. Elas são responsáveis pelo recrutamento e seleção dos jovens”, explica a diretora de Programas e Projetos da SEL, Tatiane Gizella da Silva. “É um programa de extrema importância, porque os jovens aprendem e passam a ter outra visão de mundo. Tiro pelos nossos jovens; temos 53 aqui [na SEL]. Eles são maravilhosos. Atendem o público com muito respeito e educação. Fico bastante orgulhosa.”

Vagas e ampliação

Devido à alta procura nas inscrições de julho e agosto de 2021, por enquanto, o programa ainda não tem previsão de um novo edital, porque utiliza as vagas remanescentes quando necessário. “Sabemos que a demanda é muito grande, então nosso planejamento é ampliar. Temos tido um retorno muito positivo e suprindo as demandas de várias secretarias. O nosso governo trabalha assim, unido”, diz a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

Na última semana, 156 jovens do programa foram alocados em unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). “Vejo que os órgãos públicos recebem de braços abertos essa juventude que leva energia e alegria. Está sendo um programa de grande sucesso, que traz renda, formação e capacitação para esses jovens aprendizes”, conclui a gestora.