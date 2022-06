Governador destaca ações sociais e parcerias com o setor produtivo

Na cerimônia de posse da nova diretoria da Fecomércio-DF, na noite desta terça-feira (21), o governador Ibaneis Rocha destacou a importante parceria do Executivo local com o setor produtivo voltada para ações sociais e medidas de combate à pandemia do coronavírus. “Essa união proporcionou diversos frutos para a população do Distrito Federal como a doação de máscaras de proteção ao longo da pandemia e também o programa ‘Mesa Brasil’, que leva alimentação a quem precisa, entre outros”, pontuou.

Governador Ibaneis Rocha, que acompanhou a solenidade de posse da diretoria reeleita da Fecomércio, disse que o Sistema Fecomércio foi um ‘parceiro de primeira hora’ do governo ao longo dos últimos anos | Fotos: Renato Alves/Agência Brasília

Segundo lembrou o governador, o Sistema Fecomércio foi um ‘parceiro de primeira hora’ do governo ao longo dos últimos anos. “O trabalho que a Fecomércio faz junto ao Sesc e ao Senac é extremamente reconhecido aqui na capital. O atendimento à população, o treinamento que é oferecido em diversas áreas. Tudo isso é de extrema relevância para gerar emprego para os brasilienses”, acrescentou.

A federação administra, em Brasília, o Sistema Fecomércio, que inclui, ainda, o Instituto Fecomércio, responsável por pesquisas e dados, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Social do Comércio (Sesc). E, hoje, foi dia de dar posse à nova diretoria da entidade, que tem mandato até junho de 2026. O empresário José Aparecido Freire foi reeleito presidente da federação. Na ocasião, a diretoria eleita, que reúne presidentes dos 28 sindicatos que compõem a entidade, foi diplomada.

Cartão

Freire agradeceu toda a atenção da atual gestão ao setor de comércio e serviços e citou o Cartão Material Escolar como uma das conquistas dessa parceria entre o GDF e a instituição. “Através desse benefício, levamos dignidade para os estudantes e famílias carentes do DF. E, todo ano, o cartão atende a cerca de 105 mil alunos da capital”, ressaltou. O auxílio financeiro, pago no início de ano letivo às famílias de estudantes, foi criado com a participação do Sindicato das Papelarias do DF (Sindipel), que pertence à base da entidade.

Presente à cerimônia, o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, lembrou em seu discurso dos 22 restaurantes-escola coordenados pelo Senac em Brasília. E disse que pretende ampliar o setor. “Estamos viabilizando a construção de um centro de gastronomia de alto nível para atender ao público do DF e preparar novos profissionais”, garantiu.