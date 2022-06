Reforço de mais 14 pontos noturnos de vacinação e testagem

“Temos a expectativa e a certeza de que a vacina é o caminho correto. Precisamos lembrar que o retorno às atividades só é seguro com a vacinação. Só vamos ter a liberdade realmente plena com a população vacinada” Governador Ibaneis Rocha

A partir desta quarta-feira (22), 14 unidades básicas de saúde (UBS) passam a funcionar também de 19 às 22h, oferecendo testagem e vacinação contra covid-19 nas sete regiões de saúde para todas as pessoas a partir dos 12 anos. Estratégia é mais um esforço para garantir a cobertura vacinal de 100% da população. No feriadão de Corpus Christi, a Secretaria de Saúde alcançou mais de 30 mil pessoas imunizadas em três dias .

“Temos a expectativa e a certeza de que a vacina é o caminho correto. Precisamos lembrar que o retorno às atividades só é seguro com a vacinação. Só vamos ter a liberdade realmente plena com a população vacinada”, afirmou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, durante evento público na manhã desta terça-feira (21).

Para atender em horário estendido, as equipes de saúde foram reorganizadas e receberam reforço da Atenção Secundária e complemento de horas por meio de trabalho por período determinado (TPD) | Foto: Tony Winston / Agência Saúde-DF

Reforçando as palavras do chefe do Executivo, a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, destacou que o DF está num momento de maior transmissão da doença. “Faço um apelo a toda a população, para que procure as UBS para testar e vacinar. É o único caminho para quebrarmos a cadeia de transmissão do coronavírus”. A orientação, de acordo com a pasta, é reforçar a testagem em pessoas sintomáticas para que sejam isoladas.

No cronograma de funcionamento noturno, a Secretaria de Saúde disponibiliza duas unidades no Plano Piloto, quatro em Ceilândia, além de unidades no Paranoá, São Sebastião, Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires, Gama e Santa Maria. Para atender em horário estendido, as equipes de saúde foram reorganizadas e receberam reforço da Atenção Secundária e complemento de horas por meio de trabalho por período determinado (TPD).

Na região de saúde Sudoeste, por exemplo, 24 profissionais serão responsáveis pelo turno da noite em três pontos de vacinação e testagem. “Estamos nos organizando para garantir o serviço para a população”, comenta a diretora da Atenção Primária da Sudoeste, Cleunici Godois.

Além disso, mais 11 servidores foram capacitados para aplicar vacinas e reforçarão as equipes. “É um processo contínuo e dinâmico, em resposta à necessidade de aumento de cobertura vacinal e conscientização da população”, afirma Fernando Erick Damasceno, coordenador da Atenção Primária.

Confira abaixo quais são as unidades abertas das 19h às 22h a partir desta quarta-feira (22)

– UBS 1 Asa Sul

Endereço: SGAS 612

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

– UBS 2 Asa Norte

Endereço: EQN 114/115

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

– UBS 1 Guará

Endereço: QI 06 AREA ESPECIAL LT A

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Janssen

– UBS 1 Paranoá

Endereço: Quadra 21 Conjunto 15 Área Especial

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

– UBS 1 São Sebastião

Endereço: Centro de Múltiplas Atividades

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

– UBS 12 Ceilândia

Endereço: EQNQ 03/04

Disponíveis imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

– UBS 3 Ceilândia

Endereço: QNM 15 Lote D Área Especial 15

Disponíveis imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

– UBS 5 Ceilândia

Endereço: QNM 16 Lote F Área Especial 16

Disponíveis imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

– UBS 7 Ceilândia

Endereço: QNO 10 Área Especial 10

Disponíveis imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

– UBS 1 Águas Claras (Areal)

Endereço: QS 5 Lote 24 Av. Areal

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

– UBS 5 Taguatinga

Endereço: Setor D Sul Área Especial 23

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

– UBS 1 Vicente Pires

Endereço: Rua 4C Chácara 12 – Colônia Agrícola Samambaia

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

– UBS 3 Gama

Endereço: QR 100 Conjunto I Lote 1

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

– UBS 1 Santa Maria

Endereço: QR 207/307 Conjunto T

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

