Funcionários de empresa de energia aprendem primeiros socorros

Trinta empregados do Grupo CEB participaram do treinamento de atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A ação, de iniciativa da CEB Geração, foi aberta a todos os funcionários do Grupo CEB.

Bombeiros demonstraram técnicas de reanimação cardiorrespiratória, controle de hemorragias e manobras para desengasgo | Foto: Divulgação/CEB

Durante o curso, realizado na segunda-feira (20), os participantes aprenderam a medir os sinais vitais e a identificar os primeiros cuidados em uma vítima, bem como reanimação cardiorrespiratória, controle de hemorragias e manobras para desengasgo em bebês, crianças, adultos e idosos.

A coordenadora de Apoio aos Órgãos Colegiados, Andreia dos Santos Brito, afirma que o treinamento mudou sua visão sobre os primeiros socorros. “A gente aprende que as pessoas que estão no local de um acidente podem determinar se a vítima vai sobreviver, então a iniciativa da empresa foi muito legal de nos ensinar a ajudar o próximo”, acredita.

Para o presidente da CEB, Edison Garcia, o treinamento é importante tanto para os empregados de campo quanto para os que desempenham trabalhos administrativos. “O papel do Corpo de Bombeiros é essencial para a nossa sociedade e, com esse treinamento, podemos, em uma situação de emergência, contribuir para manter a vida de um colega de trabalho”, afirma Garcia.

*Com informações da Companhia Energética de Brasília