Atlas de Colorir traz tarefas lúdicas sobre história e geografia do DF

A criançada terá, a partir de agora, um acesso divertido a conteúdos de conhecimento científico do Distrito Federal. É o novo Atlas de Colorir. Em versão impressa e, inclusive, online, o dispositivo possibilitará aos pequenos aprenderem mais sobre nosso quadrilátero ‘pintando o sete’ em casa.

Desenvolvido pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), o material é dividido em dois volumes: um com a temática meio ambiente e o outro com a territorial.

As duas publicações estimulam a criançada a estudar sobre o DF | Arte: Codeplan

A principal finalidade é levar informação de forma facilitada e recreativa sobre meio ambiente, sustentabilidade, diversidades e espaço geográfico da capital federal.

Ambos os livros são compostos de tarefas que debatem questões importantes do dia a dia. A ideia é fazer uma demonstração, por meio de atividades lúdicas e educativas, da valorização de um espaço de vivência e meio ambiente saudáveis. Os exercícios presentes em cada um incluem textos explicativos, ilustrações para colorir, recortar e colar, cruzadinhas e caça-palavras.

Justiça e Cidadania

Além da versão digital, a Codeplan trará uma tiragem impressa de 1.500 exemplares de cada volume a serem entregues, em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), a partir de sexta-feira (24), aos 42 conselhos tutelares do DF. O intuito é que as publicações sejam utilizadas pelas crianças nos seus atendimentos.

Para a diretora de Estudos Urbanos e Ambientais da Codeplan, Renata Florentino, o Atlas de Colorir, tanto na versão digital quanto impressa, proporciona um momento de troca entre gerações, “de crianças aprenderem sobre o DF, sua história, geografia e curiosidades”.

“Acreditamos que o conteúdo esteja de fácil compreensão, mas também desafiador, para estimular o aprendizado das crianças. Há atividades orientadas para as crianças desenharem e, também, atividades com mais conteúdo e leitura, intercaladas com passatempos diversos”, explica a diretora.

Os exemplares já estão disponíveis para download no site da Codeplan . Também podem ser baixados aqui: Atlas de Colorir do DF – Meio Ambiente e Atlas de Colorir do DF – Territorial .

*Com informações da Codeplan