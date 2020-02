Jovem que veio do Acre embaixo de ônibus é flagrado de novo, mas usando vestido

O jovem Andarilho que nesta semana foi encontrado na Rodoviária de Porto Velho viajando em cima do suporte do ‘truck’ de um ônibus (compartimento de rodas) vindo de Rio Branco (AC), até Porto Velho, foi novamente flagrado, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta madrugada.



Segundo a PRF, o jovem estava disfarçado de mulher, mas foi reconhecido como sendo o andarilho que viajou da mesma forma em um ônibus que veio de Rio Branco (AC) para Porto Velho (RO) no último final de semana.

Os policiais detiveram o rapaz, que alegou ter a intenção de chegar até Manaus (AM). Com aparentes sinais de sofrer de distúrbios psicológicos, o rapaz foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Humaitá e depois encaminhado para uma unidade de saúde.