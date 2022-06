Criança que colou cílios não precisa passar por cirurgia

Foi muito bem-sucedido o tratamento ocular de uma criança de dois anos que colou o olho direito acidentalmente com cola de secagem rápida. O procedimento foi feito no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF).

No Hospital de Base, avaliação detectou que o problema poderia ser resolvido com tratamento conservador | Foto: Renato Araújo/Agência Brasília

“A paciente não possui lesão ocular e não corre risco de perder a visão em razão do incidente”, informa o superintendente do hospital, Nicolay Kircov. “O tratamento foi feito da melhor forma possível, o que é possível ser demonstrado com o excelente resultado.”

Durante a avaliação da paciente, na semana passada, a equipe de oftalmologia do HBDF decidiu pelo tratamento conservador com uso de pomada e compressa com água morna. Nesta segunda (20), a criança retornou ao hospital e foi novamente avaliada, tendo sido internada para o corte de alguns cílios que ainda permaneciam colados.

“Por tratar-se de criança, a primeira opção de tratamento em geral é clínica, por isso tentou-se inicialmente a remoção com compressas mornas”, explica a chefe da oftalmologia do hospital, Viviane Pereira. “De forma complementar, foi necessária abordagem, sob sedação, para descolar e cortar alguns cílios. O procedimento ocorreu sem intercorrências.”

*Com informações do Iges-DF