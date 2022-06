Conselho do Iate Clube apresenta demandas ao GDF

O governador Ibaneis Rocha participou de almoço no Iate Clube de Brasília, nesta terça-feira (21), ocasião que serviu para escutar as demandas dos conselheiros e associados do clube. A reforma do estacionamento externo, localizado em área pública, parcerias com o BRB, apoio na regularização fundiária e em projetos esportivos foram alguns dos assuntos tratados.

Ibaneis se comprometeu a analisar cada uma das demandas e colocou o governo à disposição do clube | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Ibaneis Rocha se comprometeu a analisar cada um dos casos e colocou o governo à disposição do clube. “As pautas estão anotadas e vamos trabalhar em conjunto para resolvê-las. A regularização fundiária tem andado muito bem, já fizemos um trabalho na iluminação pública e atenderemos a questão do estacionamento”, disse.

Comodoro do Iate Clube, Flávio Pimentel agradeceu a presença do governador e se mostrou satisfeito com a conversa com a equipe de governo presente ao almoço. “Foi uma boa oportunidade para colocarmos as principais necessidades do clube para sua expansão e melhoria dos serviços prestados, desde o estacionamento externo, a iluminação – que já foi feita –, a regularização de uma área ao norte do clube para garantir a estabilidade jurídica da ocupação e expandirmos e melhorarmos nossas instalações”, enumerou.

Já o presidente do conselho deliberativo do clube, Edison Garcia, lembrou da força dos clubes no Distrito Federal. “Os clubes no DF têm uma grande importância na dinâmica social. São cerca de 400 mil pessoas que os frequentam, e os que ficam às margens do Lago Paranoá têm uma importância também no turismo e no esporte. Há eventos culturais para os quais a gente vem demandando um apoio do BRB, e o Iate também tem desenvolvido cada vez mais esportes, inclusive os paralímpicos, onde buscamos incentivos”, listou.

O almoço contou com a presença do presidente da Terracap, Izidio Santos; do secretário de Obras, Luciano Carvalho; e do diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior. Juntos, eles vão analisar os pedidos e encaminhar as soluções possíveis.