Ceilândia, Taguatinga e Samambaia despertam a atenção de quem quer se mudar

As regiões de Ceilândia, Taguatinga e Samambaia lideram a lista de localidades do Distrito Federal com mais intenção de se tornarem os novos domicílios de quem pretende se mudar, considerando o total de regiões administrativas (RAs) do DF. É o que indica a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) 2021, elaborada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – (IpeDF) Codeplan.

Ceilândia é a região mais procurada; à direita, trecho das obras na Avenida Hélio Prates | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Das mais de 180 mil pessoas que têm intenção de alterar de endereço em breve, 14,5% pretendem se transferir para a região de Ceilândia. Taguatinga é o destino desejado por 10,9%, enquanto Samambaia figura na terceira posição, aparecendo na resposta de 8,8% dos entrevistados.

Flávia Campelo: “Sempre acabamos voltando para Ceilândia pelo carinho e pelas vantagens que temos aqui” | Foto: Renato Araújo/Agência Brasília

Flávia Regina Tavares Campelo e Sidnei Freitas de Almeida, ambos de 34 anos, mudaram-se recentemente para Ceilândia. Essa é a segunda vez que o casal mora na cidade. A primeira foi em 2013, quando eles deixaram Cristalina (GO). Dessa vez, trocaram Águas Lindas (GO) pela RA. “A gente costumava ir morar em Goiás por causa do valor do aluguel, mas sempre acabamos voltando para Ceilândia pelo carinho e pelas vantagens que temos aqui”, explica Sidnei.

A dona de casa elenca uma série de benefícios que envolvem acesso à educação e saúde, além da mobilidade. “Viemos para cá pela facilidade de locomoção e por causa da nossa filha, que é especial”, conta. “Aqui encontramos uma escola em que ela foi acolhida, e podemos fazer [em Ceilândia] os exames e as consultas dela”. Sidnei destaca também as opções de lazer locais: “Tem bastante espaços culturais, como o Sesc, a Casa do Cantador e os eventos de rap”.

Para Flávia, que morou há oito anos em Ceilândia antes de se mudar novamente, é possível ver as melhorias: “A cidade cresceu bastante, até nessa questão de saúde. Também percebo que há mais ônibus. É uma região fácil de [a gente] se virar”.

R$ 120 milhões já foram investidos em obras para Ceilândia

A ideia da família é fixar moradia na RA, com uma casa própria. Atualmente, Flávia e Sidnei vivem com os três filhos – Isabel, 8 anos; David Wylhan, 18, e Samuel, 14 – em um apartamento de aluguel. “Nosso sonho agora é ter uma casa aqui”, conta Sidnei.

Investimento em melhorias

O administrador de Ceilândia, Claudio Ferreira Domingues, citou algumas das ações do governo que ajudam a tornar a cidade mais atrativa para a população, como as obras feitas na Avenida Hélio Prates, a reforma das escolas e a criação de duas unidades de saúde básica (UBSs) e de uma unidade de pronto atendimento (UPA). “O governo tem concentrado uma atenção especial”, avalia. “[Ceilândia] É uma cidade que abraça todo mundo. É bem receptiva”.

Já foram investidos quase R$ 120 milhões na cidade, desde o início desta gestão. “Logo [a Hélio Prates] será uma das avenidas mais bonitas do DF”, antevê o gestor. “Vai melhorar a infraestrutura e o transporte. Acredito muito na força do comércio de Ceilândia. Todo esse investimento do governo tem feito bem à cidade. Ainda vamos recuperar as avenidas principais de Ceilândia, e foi iniciado o trabalho do RenovaDF para recuperar quadras do Setor O, Setor P, Ceilândia Norte, Ceilândia Sul e P Sul”.

Taguatinga, que já ganhou mais de 60 km de calçadas, aparece na segunda colocação entre as localidades preferidas | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Situação semelhante pode ser observada em Taguatinga, que aparece na segunda posição da Pdad 2021. Foram mais de R$ 300 milhões investidos em melhorias. A região abriga a maior obra viária do país, o Túnel de Taguatinga, e também é beneficiada pela reforma da Avenida Hélio Prates. “Esse investimento do governo trouxe a atenção das pessoas para Taguatinga”, afirma o administrador da cidade, Ezequias Pereira. “É uma cidade tradicional, com obras estruturantes que vão melhorar os meios de transporte”.

Maior obra viária atual em andamento no país, o Túnel de Taguatinga, quando concluído, levará considerável melhoria de tráfego a toda a região

Para o administrador, a região também se destaca por ter opções de lazer, como o Taguaparque e a Floresta Nacional de Brasília (Flona), as quadras de esporte que foram reformadas e a construção de mais de 60 km de calçadas. “Na saúde, temos o centro radiológico mais moderno, além da requalificação da área do Hospital Regional de Taguatinga, facilitando para os pacientes”, aponta. “Temos o maior polo de moda, que gera emprego. Sem falar que Taguatinga está se tornando uma cidade mais segura, com os índices de criminalidade em queda”.

Opções de moradias

Ainda este ano, o técnico de informática Daniel Lopes Araujo, 26 anos, troca Ceilândia por Samambaia. O jovem vai se mudar para o Residencial Cecília Meireles, na QR 614, uma das unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) na região administrativa. De 2019 até hoje, foram entregues 444 moradias na RA. Para 2022, estão previstas mais 148 ocupações.

“Estou um pouco ansioso, pois será meu primeiro imóvel”, conta Daniel. “Acredito que vá ser um ótimo local. Há mercados, lojas de construção, academia, escola, hospital, lanchonetes, entre outras coisas, tudo perto.”

“Samambaia é uma cidade com um projeto arquitetônico que favorece a qualidade de vida e a mobilidade, com avenidas largas, calçadões e uma boa área de lazer” Claudeci Ferreira, administrador de Samambaia

A ideia de mudar para Samambaia veio por ser uma cidade próxima a onde os pais dele moram e pelo acesso a outras RAs, como o Plano Piloto – onde ele trabalha –, Taguatinga e Águas Claras. “O que mais me atrai na região é o planejamento das vias, bem espaçosas, e as quadras bem-divididas”, elogia. “Também tem a questão do comércio, que parece estar crescendo bastante. Você praticamente encontra de tudo. Há muitos locais também para sair à noite. Acredito que seja um local ideal para expansão”.

Terceira colocada no ranking, Samambaia recebeu mais de R$ 13 milhões em melhorias, em áreas como educação e saúde, com construção de creches e de mais uma UBS. “Temos um número considerável de creches”, ressalta o administrador local, Claudeci Ferreira. “É uma cidade composta por 13 UBSs, uma rede de atenção primária melhor do que em outras cidades, além de um hospital e uma UPA”.

Samambaia se destaca pela boa estrutura viária, educacional e de saúde | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Outras vantagens de Samambaia são apontadas pelo administrador: “Samambaia é uma cidade com um projeto arquitetônico que favorece a qualidade de vida e a questão da mobilidade, com avenidas largas, calçadões e uma boa área de lazer. Também é uma cidade que desponta por estar em pleno crescimento. Tem muito ainda a receber, com condições estruturais para o desenvolvimento”.