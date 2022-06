VI Semana de Controle debate acesso à informação

Nesta terça-feira (21), a VI Semana de Controle da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) apresentará dois painéis para discutir correição e acesso à informação, além do Inova Controle – Conecta TCU. O evento vai até quarta (22), sempre das 14h às 18h. As atividades ocorrem presencialmente, no auditório do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBFDF), com transmissão ao vivo pela TV Controladoria DF, no YouTube ,e tradução simultânea em Libras. Haverá certificação pela Escola de Governo do DF (Egov).

São apoiadores do evento o BRB, o Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a DB3 Marketing Digital, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a Egov, a Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD), o Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira Auditoria de Controle Interno do DF (Sindifico) e o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do TCU (Sindilegis).

Confira abaixo o que será debatido nesta terça, a partir das 14h.

Painel 1 – A urgência de uma correição digital e integrada

? Como é a realidade tecnológica das correições no Brasil? Todas trabalham com sistemas de gestão eficientes e integrados? Onde está o grande desafio? Por que temos urgência em uma correição digital e integrada?

? Moderadora: Ismara Roza, subcontroladora de correição administrativa da CGDF

? Convidados: Gilberto Waller, corregedor-geral da União, e Bruno Mendes Dias, superintendente de correição administrativa da Controladoria-Geral de Goiás

Painel 2 – O uso da tecnologia e da inovação para democratizar o acesso à informação

? Como o Governo do Distrito Federal (GDF) tem buscado facilitar e democratizar o acesso a dados e informações e os desafios enfrentados. Será que a realidade do Distrito Federal é muito diferente de outros órgãos federais? Visão da Câmara dos Deputados

? Moderador: Paulo Wanderson Martins, controlador-geral do DF

? Convidados: Rejane Vaz, subcontroladora de transparência e controle social da CGDF, e Marcelo Herbert, coordenador de modernização de informática da Câmara Legislativa do DF

Inova Controle – O sucesso da inovação vem antes de colocar a mão na massa: a experiência de construção do Conecta TCU

? Você já se viu em meio a um projeto que nunca sai do lugar? Ou já se pegou trabalhando em uma solução que, quando pronta, já não atende mais? Conhecer o processo, as necessidades, os problemas e as possibilidades é essencial para buscar soluções. O Conecta TCU, projeto do Tribunal de Contas da União, foi planejado dois anos antes de começar a ser gerado, o que garantiu uma ferramenta que tem atendido bem aos órgãos que se relacionam ao TCU

? Apresentação do produto/serviço: Alison Souza, servidor do Tribunal de Contas da União

