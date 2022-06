Serviços na rede interrompem fornecimento de energia em quatro regiões

Nesta quarta-feira (22), Park Way, Riacho Fundo, São Sebastião e Gama receberão serviços na rede elétrica e podas de árvores. Por isso, alguns endereços precisarão ficar, temporariamente, sem energia, de modo a garantir a segurança de técnicos e da população.

A poda de árvores será feita no Park Way, onde, das 7h às 14h será interrompido o fornecimento de energia na Quadra 26, Conjunto 6, Lote 1; e, das 7h30 às 14h, no Riacho Fundo, afetando a DF-075, Instituto de Gestão Estratégica.

Das 8h30 às 16h, o desligamento em São Sebastião será feito para lançamento de cabos, deixando sem energia o Morro da Cruz: chácaras 19 (Rua 3, casas 24 e 32; Rua 4, lotes 21, 30, 31-A), 21 (Rua 4, Casa 19), 33 (Rua 4), 52 e 54, 60, 62, 66, 72, 75, 77; Avenida Principal, quadras 1 (Lote 1), 4 (Rua 1, casas 2, 7 e 10; casas 23, 48, 51, 52 e 54), 6 (Rua 1, Casa 13, Conjunto 2, Lote 58, Lote 18, Rua 3, lotes 1-A e 8/17), 19 (Rua 4, casas 15, 21, 22, 23, 24, 26-A, 27, 30, 31-B, 36, 38, 41 e 42; Rua 5, Casa 4-B, Rua 14, Lote 28, Rua 15, Casa 6), 33 (Rua 4, Casa 95, Rua 1) e 59 (Rua 4, Lote 17, Chácara 19).

No Gama, serão dois serviços em horários e endereços distintos. Das 8h30 às 12h, faltará energia no Setor Leste, Entrequadra 14/15, Bloco B, lotes 1 a 6 e Quadra 15; e no Setor Sul, quadras 7 (lotes 3, 15, 16, conjuntos F e G) e 9 (lote 15, conjuntos A e B), para substituição do condutor de baixa tensão do transformador.

Na mesma região, das 8h30 às 16h, para encabeçamento da rede, haverá suspensão de fornecimento de energia no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, chácaras 31, 34-A, 35,35-A e 51, e na Ponte Alta, Chácara 45.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.