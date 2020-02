RONDÔNIA - Frentista com voz de Amado Batista canta na madrugada para passar o tempo e vídeo viraliza

O “frentista cantor” de Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia, Carlos Rodrigues está fazendo sucesso na internet com a voz praticamente idêntica a do Cantor Amado Batista. Um vídeo publicado em uma rede social já tem mais de 2 milhões de visualizações.

Entrevistamos Carlos Rodrigues que nos contou que sempre gostou de cantar, mas era muito tímido para fazer isso em público, então, como trabalhava como frentista em um dos postos de combustível da cidade, ficava muito só durante a madrugada e nessa solidão aproveitava para soltar a voz.

“No dia da gravação do vídeo, um amigo de nome Eliziel que já tinha me visto cantar estava indo comprar pão e pediu pra eu cantar, daí ele gravou com o meu celular. Ele ficou admirado e falou pra eu postar que o vídeo iria estourar e hoje o vídeo já tem mais de dois milhões e meio de visualizações. Relembra o cantor.

Carlos Rodrigues leva uma vida simples, é casado e tem duas filhas e sua história não difere da trajetória dos já consagrados ídolos da música. Desde os 5 anos notou que gostava de cantar, mas por ser vergonhoso não tinha coragem de cantar em público. “Quem me via cantando pedia pra eu cantar mais, mas tinha muito medo de que alguém tirasse sarro de mim”. Contou Carlos.

Carlos conta que ainda criança passou por muitas dificuldades e sofrimento. Seu pai perdeu a vida quando ele tinha apenas dois anos de idade. Nesta época eles moravam em São Paulo. Com o falecimento, sua mãe decidiu que iriam morar perto da família dela, em Minas Gerais. Lá se casou e então começaram os sofrimentos na vida do jovem cantor e de seu irmão, Ivoninho. “O cara era muito ruim para nós, eu tinha apenas 5 anos e ele nos fazia trabalhar no sol quente. Ele nos batia muito, sem motivos, pois não éramos filhos dele.”. Conta o cantor.

O Cantor ainda lembra que isso durou muito tempo até que sua mãe se cansou de ver o marido judiando das crianças e resolveu se separar. “Não tínhamos como pedir ajuda para a família do meu pai, pois perdemos o contato com eles. Nos reencontramos depois de 25 anos”. Relatou o rapaz.

Carlos Rodrigues se mudou para Alvorada do Oeste em 2008, depois de se casar com Lairce. “A família por parte do pai da minha esposa é toda daqui, então viemos morar aqui.” Relatou.

A produção do Vídeo

O cenário da gravação se passa em um posto de gasolina. Ao fundo bombas de combustível, uma avenida e a praça municipal. Vestindo uma blusa de frio para lhe aquecer na madrugada, o cantor mostrou que tem potencia vocal e que é bem articulado. Sua voz realmente lembra a do cantor Amado Batista, de quem é muito fã, mas o cantor mostra que tem identidade vocal, e que canta com muita paixão.

Sonhos

Carlos Rodrigues, depois do vídeo já se apresentou na Exposição Agropecuária e também no réveillon da cidade, e já foi convidado para se apresentar em programas regionais de televisão, mas isso é muito pouco diante do sonho de conhecer sua fonte de inspiração para cantar, o cantor Amado Batista. O frentista cantor contou que seu maior sonho é conhecer o artista e ter musicas autorais gravadas. “Meu sonho é conhecer e poder cantar ao lado do Amado Batista, eu conheço praticamente todas as suas canções, conhecer ele seria a realização do maior sonho da minha vida.”

Repercussão do vídeo

O vídeo já tem mais de 56 mil compartilhamentos e mais dois milhões e meio de visualizações.

Veja o vídeo:

Veja outros vídeos: