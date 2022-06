Rural Elétrica, Rixô, Garapiola e Furgão Elétrico são atrações do Terreiro de Jesus, de 23 a 26 de junho

Não serão só as festas nos largos e a decoração que irão alegrar o Pelourinho dentro da programação do São João da Bahia realizado pelo Governo do Estado, por meio da Bahiatursa. De 23 a 26 de junho, atrações itinerantes darão voltas pelo Terreiro de Jesus e, nas ruas, todos os dias, terão aulas de forró com o grupo Cabrueira, além de sambas juninos.

Rural Elétrica, Rixô Elétrico, Garapiola e Furgão Elétrico se revezarão, dois por dia, no Terreiro de Jesus, levando o público para acompanhar os clássicos juninos. Uma grande árvore e balões levam ainda mais o clima junino ao local.

Nas ruas do Pelô, como Alfredo de Brito, Laranjeiras, Gregório de Matos, João de Deus, Castro Rabelo, Inácio Acioli, Frei Vicente e Leovigildo de Carvalho, o grupo Cabrueira estará dando voltas, ensinando passos de forró. Assim como nos cinco palcos armados nos largos do Cruzeiro de São Francisco, onde estará a tradicional Sala de Reboco, e do Pelourinho, em forma de coreto, lembrando as cidades do interior, além dos largos Tereza Batista, Pedro Arcanjo e Quincas Berro d’Água.

A programação do samba junino começa dia 23, com Tiago Modesto, Grupo Cultura Sambão, Circuladô, Samba do Folgueirão e Leva Eu. Sexta-feira tem Grupo de Samba de Roda Junino, Grupo do Jaké, Samba Papelão, Os Bambas do Nordeste e Paroano Sai Milhó. Jorge Fogueirão, Samba de Roda Urbano, Arrastão do Lobo Mal e Samba do Vai Kem Ké estão programados para o sábado. No domingo tem Rubinho Pingo de Ouro, Samba Skorpio, Shalom Adonai e Viola Paraguaçu, Só Samba de Roda e Samba Tororó.

A programação do São João da Bahia acontece de 23 a 2 de julho. São três polos: Paripe, Pelourinho e, a novidade de 2022, o Parque de Exposições. No dia 23, a programação musical é aberta com festa em Paripe, Pelourinho e Parque de Exposições. No Centro Histórico e na Paralela acontece até o dia 26. Em Paripe, só nos dias 23 e 24. Festejando a Independência da Bahia, a comemoração segue de 30 a 2 no Parque.