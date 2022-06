Taguatinga em desenvolvimento com mais de R$ 350 milhões de investimento

O governador Ibaneis Rocha esteve em Taguatinga nesta terça-feira (21) para ouvir demandas da população. A visita ocorreu na Feira dos Goianos, onde há grande circulação de pessoas e um intenso comércio.

“Estamos fazendo um grande investimento em Taguatinga e vim visitar aquele que talvez seja o maior shopping da cidade. Aqui temos em torno de seis mil feirantes, foram distribuídas cerca de 300 concessões para ambulantes e aqui temos um grande número de empreendedores. Essa feira abastece boa parte do comércio do DF e do Entorno, é uma potência no comércio do DF e só temos a agradecer a força e o trabalho deles”, disse Ibaneis Rocha, que percorreu a feira e ouviu comerciantes.

O governador Ibaneis Rocha visitou a Feira dos Goianos e falou dos investimentos feitos pelo GDF na cidade | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

O GDF está investindo mais de R$ 322 milhões em intervenções para melhorar o tráfego de motoristas e pedestres pelas ruas, esquinas e avenidas da cidade. O destaque é o Túnel de Taguatinga, maior obra viária em andamento no Brasil, com recursos na ordem de R$ 275,7 milhões.

“Há muitos anos não se via um investimento tão grande na cidade. O túnel é um grande exemplo disso, são mais de R$ 275 milhões investidos na obra, que vai trazer uma nova vida para a região. Essa é uma das cidades mais independentes que nós temos e essa obra só vai aumentar a vontade das pessoas virem aqui”, avalia Ibaneis Rocha.

O alargamento do viaduto da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e da Estrada Parque Contorno (EPCT/DF-001), que passou a contar com 11 faixas, o recapeamento do Pistão Sul e a reforma da Avenida Hélio Prates também compõem as melhorias no eixo da mobilidade.

Na educação, foram entregues a Escola Classe (EC) 52 e o Centro de Ensino Infantil (CEI) 10, além de reformas nas unidades escolares por meio do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf).

No âmbito da saúde, a cidade ganhou um centro de radioterapia, um posto-base do Samu e teve o atendimento de emergências no Hospital Regional de Taguatinga ampliado.

As reformas da 17ª Delegacia de Polícia e a da 12ª Delegacia de Polícia – esta em andamento -, da Feira do M Norte, a entrega de um campo de gramado sintético na QNL 21/23, a construção de estacionamentos e a reforma de parquinhos são algumas das outras benfeitorias executadas em Taguatinga.