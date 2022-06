Receptivo junino da Setur-BA anima turistas que chegam para o São João da Bahia

A turista catarinense Lana Nicholson já está na Bahia para curtir o São João. Assim que desembarcou no aeroporto de Salvador, ela recebeu as boas-vindas de um tradicional trio de forró, do receptivo junino montado pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). “Desembarcar e encontrar toda essa característica do São João sendo apresentada dentro do aeroporto é realmente encantador”, elogiou a visitante, que optou pela festa na capital, para também passear pela zona turística Baía de Todos-os-Santos.

O mineiro Francisco Renato entrou no clima e fez questão de posar para fotos ao lado dos tocadores de sanfona, zabumba e triângulo. Ele já aproveitou os festejos no interior da Bahia outras vezes e este ano escolheu a cidade de Itaberaba, na Chapada Diamantina. “Aqui é o melhor São João do Brasil, pois encontramos tudo que está relacionado à cultura nordestina, com boa música, gente hospitaleira e clima agradável”.

Dividir o tempo entre as praias e o forró é a programação do goiano Juliano Acreúna, que vai ficar em Imbassaí, na Costa dos Coqueiros. “Vim com um casal de amigos e ficaremos até sábado, para visitar pontos turísticos do litoral norte e conhecer o São João”.

O receptivo junino da Setur-BA está também na rodoviária de Salvador, de onde partiu a soteropolitana Gislaine Eveli, para curtir a festa com a família em Cruz das Almas, na região do Recôncavo. “Essa é a primeira oportunidade que a gente tem de reunir a família no São João, após a crise da pandemia, e vamos aproveitar. Para mim essa é a melhor época do ano”.

No aeroporto, na rodoviária e no Pelourinho, a Setur-BA dispõe de postos do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), que oferece informações sobre as 13 zonas turísticas da Bahia e o guia das festas de São João, na capital e no interior. A estimativa é que 1,5 milhão de visitantes participem dos festejos juninos no estado.