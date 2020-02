Cafeicultor de Rondônia vence concurso nacional de qualidade de café

O cafeicultor Alex Marques de Lima, de Alto Alegre (RO), foi o grande vencedor da categoria conilon/robusta do 16º concurso nacional ABIC de Qualidade do Café, promovido neste mês de fevereiro pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).



Dezenas de cafeicultores participaram da competição e, na última semana, um júri especial votou nos melhores cafés do país. O café de Alex teve 7,48 pontos e levou o primeiro lugar.

Em entrevista à Rede Amazônica, o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) falou sobre a premiação histórica.



"O resultado nos alegra muito porque foi um concurso realizado pela ABIC e, pela primeira vez, eles acrescentaram no concurso o café da espécie canéfora, que é o café robusta. Rondônia é o maior produtor do país deste tipo de café. Isso é um marco nacional e é muito interessante, pois esse café, além de ser maravilhoso, tem base sustentável e é produzido sem agrotóxico", afirma Enrique Anastácio.



Para o pesquisador, a produção do café robusta mostra a sucessão familiar existente nas propriedades do estado. "O Alex é um jovem e cuida da lavoura junto com seu pai", diz Enrique.



O 16º Concurso Nacional ABIC de Qualidade do Café – Origens do Brasil – safra 2019 teve um número recorde de participantes: foram 15 regiões produtoras brasileiras, onde somaram 44 amostras.