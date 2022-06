Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Canoinhas e afluentes do Rio Pelotas tem ordem de serviço assinada em Lages

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas e dos afluentes do Rio Pelotas teve a sua ordem de serviço assinada na última sexta-feira, 17, pelo governador Carlos Moisés, em Lages.

O Plano é um projeto da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), por meio da Secretaria Executiva do Meio Ambiente e será acompanhado e aprovado pelo Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Canoas e afluentes do Rio Pelotas.

“Com um investimento de R$ 1,3 milhão, o Plano vai nortear a gestão dos recursos hídricos da região, sendo um importante instrumento para orientar o planejamento dos nossos mananciais tão importantes para o equilíbrio do meio ambiente”, destaca o governador Carlos Moisés.

Sociedade civil

O Plano de Recursos Hídricos está inserido no Programa Gente Catarina, contemplando uma área de 22.247 km² e 32 municípios da região do planalto serrano, dentre eles Lages, Campos Novos, Curitibanos e São Joaquim. Na oportunidade, o secretário executivo do Meio Ambiente, Leonardo Porto Ferreira, enfatizou a importância da participação da sociedade civil, dos usuários de água e dos órgãos públicos na elaboração deste Plano, tão esperado na região.

“Para a elaboração desse instrumento que irá orientar os usos da água nas próximas décadas nas bacias hidrográficas do Rio Canoas e afluentes do Rio Pelotas, estão programados diversos encontros regionais, oficinas e audiências públicas para garantir a participação dos diferentes segmentos da sociedade das bacias hidrográficas e do Comitê Canoas e Pelotas”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Diagnóstico

Para a elaboração dos estudos foi contratada a HRA Engenharia e Meio Ambiente que terá até 24 meses para a elaboração do diagnóstico dos recursos hídricos, prognóstico e plano de ações de curto, médio e longo prazo para promover a melhoraria na qualidade e na disponibilidade dos recursos hídricos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.

O evento, que foi realizado na Associação Comercial e Industrial de Lages (Acil), contou com a presença do prefeito da cidade, Antônio Ceron; do secretário Executivo do Meio Ambiente, Leonardo Porto Ferreira, que representou a SDE/ SEMA; da deputada estadual Ana Paula da Silva, a Paulinha; do deputado Romildo Titon; do chefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, além de demais autoridades.