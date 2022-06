Contador Juarez Domingues Carneiro é o novo presidente da Jucesc

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A Junta Comercial de Santa Catarina (Jucesc) tem um novo presidente. O contador Juarez Domingues Carneiro assumirá a presidência da autarquia que é responsável pelo registro mercantil catarinense, tendo a continuidade da também profissional da área contabilista Renata Silva, como vice-presidente. A nomeação saiu no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 20.

O novo presidente diz que se sente honrado em presidir a Jucesc, uma autarquia que vem ao longo de sua história prestando relevantes serviços à sociedade catarinense. “Agradeço a confiança depositada pelo nosso Governador Carlos Moisés e esperamos de forma harmônica e integrada dar continuidade ao processo de modernização da Junta e ao trabalho desenvolvido pelas gestões anteriores. Juntamente com os servidores, destinaremos esforços na implementação do balcão único e assinaturas avançadas, assim como na integração dos 295 municípios à Redesim e integração dos cartórios. A ideia é agregar cada vez mais as soluções inovadoras e tecnológicas para garantir que a instituição siga trabalhando com agilidade junto ao seu público e sendo referência no Brasil”, frisa Juarez Domingues Carneiro.

Desde 1893, a Jucesc, que é vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, registra o nascimento das empresas que surgem no Estado. Hoje, com 129 anos contribuindo para o desenvolvimento econômico e com o ambiente de negócios catarinense, a Junta possui cerca de 1,2 milhão de empresas ativas e se consolida com uma autarquia moderna, ágil e 100% digital, exercendo um papel fundamental no incentivo ao empreendedorismo.

Conheça o novo presidente

Juarez Domingues Carneiro tem 63 anos e é natural da capital catarinense, Florianópolis, onde reside atualmente. Além de contador e doutor nesta área, ele também é auditor, administrador e advogado.

Presidiu os conselhos: Federal de Contabilidade (CFC) e Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRC/SC). Também foi presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) e fez parte do Conselho Curador da mesma instituição. E ainda, ex-presidente do Grupo Latino-Americano de Emissores de Normas de Informação Financeira (GLENIF).

Com vasta experiência também na área privada, Juarez é sócio aposentado da KPMG Auditores e ex-sócio da Martinelli Auditores.

Em órgãos públicos tem experiência como procurador, diretor e gerente. Quando se trata de academias, Carneiro é membro da Nacional de Economia (ANE); Catarinense de Ciências Contábeis (ACCC); Norte-Rio-Grandense de Contabilidade; Sergipana de Contabilidade; e membro Honorário da Academia Pernambucana de Ciências Contábeis. Além disso, é professor universitário de diversas IES.