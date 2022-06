Governo de SP inaugura Sistema Produtor de Água Sapucaí-Mirim em Franca

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia inaugurou nesta terça-feira (21), em Franca, o Sistema de Abastecimento de Água Sapucaí-Mirim, que vai dobrar a capacidade de produção de água tratada no município. Com investimento de R$ 300 milhões, as obras realizadas pela Sabesp vão beneficiar todos os 360 mil moradores da cidade. Na ocasião, Rodrigo também liberou a publicação do edital de contratação das obras do novo Hospital Estadual de Franca.

“Estou fazendo a entrega desta estação de água, que vai resolver definitivamente o problema de abastecimento de Franca. É uma obra esperada há muitos anos e hoje está sendo entregue pela Sabesp. Nós vamos quase que dobrar a capacidade de distribuição de água na cidade”, disse Rodrigo Garcia

Nesta primeira etapa, o sistema terá capacidade para abastecer toda a zona sul do município, aproximadamente 30% dos imóveis. Para isso, foram implantados 21 km de adutoras que transportam água bruta do rio Sapucaí-Mirim até a nova Estação de Tratamento de Água (ETA), além de 11 km de adutoras de água tratada para distribuir nos reservatórios da cidade.

Também foram construídas três Estações Elevatórias de água bruta, quatro Estações Elevatórias de água tratada, três reservatórios, sistema de alimentação elétrica e outras obras lineares. No próximo ano, o Sistema Sapucaí- Mirim chegará também à Zona Leste da Cidade, e em 2024, estará totalmente integrado com o sistema produtor Norte.

Saúde

O edital de implantação do novo Hospital Estadual de Franca será publicado no Diário Oficial do Estado na próxima semana. A expectativa de investimentos do Governo do Estado é de até R$ 200 milhões nas obras, que terá duração de 30 meses a partir da assinatura do contrato. A unidade beneficiará cerca de 723,5 mil pessoas da região e será referência para alta e média complexidade.

O hospital será construído em um terreno de 31 mil metros quadrados na Avenida São Vicente, em Franca, onde serão oferecidos 225 leitos, sendo 150 leitos em Clínicas Médica e Cirúrgica, 20 leitos em Hospital Dia, 15 leitos em Psiquiatria, 10 leitos de UTI Pediátrica e 30 leitos de UTI Adulto.

Entre os atendimentos previstos estão clínica médica, cirurgias, Medicina Nuclear (Cintilografia) e ações assistenciais de caráter hospitalar nas áreas de Clínica Médica, Psiquiatria, Pediatria, Otorrinolaringologia, Cirurgia Geral, Cardíaca, Plástica, Pediátrica, Cabeça e Pescoço e Ginecológica, Urologia, Cardiovascular, Gastroenterologia, Urologia, Proctologia, Cardiologia, Anestesiologia, Oftalmologia, Neurologia, Nefrologia, e Traumato-Ortopedia.