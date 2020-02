Concursos: 185 órgãos estão com inscrições abertas para quase 14 mil vagas

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará

Prefeitura Municipal de Porto do Amazonas (PR)

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul (SP)

Prefeitura Municipal de Ceres (GO)

Em Vargem Grande do Sul, São Paulo, os salários chegam a R$ 11.668,81.

Neste segunda-feira (10), 12 órgãos abriram inscrições para quase 850 vagas. O maior concurso é o da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. São 340 vagas.

Pelo menos 185 órgãos estão com inscrições abertas em concursos públicos para preencher quase 14 mil vagas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

