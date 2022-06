Licenciamento ambiental no Jardim Botânico é tema de audiência pública

Será realizada nesta terça-feira (21) audiência virtual para apresentar e discutir o estudo de Relatório de Impacto de Vizinhança (RiviI) para parcelamento de solo urbano referente ao licenciamento ambiental do empreendimento Le Grand Jardin, localizado no Km 4 da DF-140, no Jardim Botânico. O evento é aberto a toda a população e será realizado a partir das 19h, com transmissão pelo canal do Brasília Ambiental no YouTube .

As pessoas com dificuldade ou sem acesso à internet poderão acompanhar a audiência pública virtual na Sala 10 do Centro de Práticas Sustentáveis (CPS) do Jardins Mangueiral. A transmissão ao vivo será projetada, e haverá disponível um aparelho de celular com WhatsApp para eventual utilização do público presente.

Clique aqui para ver as instruções de acesso à audiência.

*Com informações do Brasília Ambiental