Evento de inovação com entrada gratuita começa nesta terça (21)

O Governo do Distrito Federal, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apoia a segunda edição do Innova Summit, que desta vez estará em Brasília de forma gratuita. A abertura será nesta terça-feira (21), às 20h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Até quinta-feira (23), o evento conta com programação para promover conhecimento, transformação, evolução e revolução de visões de mundo. Para isso, o Innova Summit contará com arenas interativas, debates, palestras e workshops. A expectativa é reunir mais de 15 mil pessoas ao longo dos três dias.

Os assuntos abordados no evento englobam temas como negócios, sustentabilidade, games, profissões do futuro e comércio internacional. Os bate-papos serão ministrados por profissionais de renome nacional, como Leandro Karnal, Tiago Nigro, Nina Silva, Marco Luque, entre outros destaques.

Para a FAP-DF, a importância de apoiar tal iniciativa é promover onetworkingentre profissionais, criar oportunidades de aprendizado e de troca de conhecimento em um espaço multidisciplinar para garantir a geração e a divulgação de projetos inovadores para a população de forma gratuita.

“Nós acreditamos na inovação como ferramenta essencial para a mudança da matriz econômica da capital federal e para a promoção do desenvolvimento sustentável, para que Brasília se torne uma cidade inteligente e produtora de soluções”, afirma o presidente da FAP-DF, Marco Antônio Costa Júnior.

Os destaques do evento serão os espaços interativos, como a Arena Internacional, promovida pelo Instituto Jovem Exportador, a Arena Gamer e o espaço Artists Alley – Esquentaverso. As inscrições para as atrações podem ser feitas no site do evento , onde pode ser consultada a programação de cada dia. “A entrada em cada palestra está sujeita à lotação e será feita por ordem de chegada, de forma que apenas a inscrição não será garantia de acesso”, diz o organizador do evento e presidente do Instituto Conecta Brasil, Eduardo Moreira.

*Com informações da FAP-DF