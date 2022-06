Ação concentrada realiza mais de 250 atendimentos em Cras no fim de semana

Cerca de 250 famílias foram atendidas pelos 30 profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do Itapoã e de Planaltina durante o fim de semana. O trabalho foi uma ação concentrada de atendimentos do Cadastro Único. Apesar do foco ter sido nos cadastros e atualizações, demandas referentes a inserções em benefícios também foram atendidas.

Com foco nas atualizações do Cadastro Único, os 30 profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do Itapoã e de Planaltina atenderam cerca de 250 famílias no fim de semana | Fotos: Divulgação / Sedes-DF

“Agradeço aos profissionais da assistência social que não medem esforços para dar celeridade à garantia de direitos”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, ao lembrar que foram alocados servidores de outras unidades para realizar a força-tarefa.

“Esse tipo de força-tarefa fortalece política pública, alcançando aqueles que estão em vulnerabilidade” Mayara Noronha Rocha, secretária de Desenvolvimento Social

De acordo com a secretária, ações como as promovidas durante o sábado (18) são muito especiais, pois vão muito além de fazer um cadastro ou de uma atualização. “É o momento de ter uma escuta ativa, tirar dúvidas, orientar sobre as adversidades que as famílias enfrentam. A população é atendida, recebe atenção e tem solução para uma necessidade”, completa. “Esse tipo de força-tarefa fortalece política pública, alcançando aqueles que estão em vulnerabilidade”, finaliza.

Reabertura dos Cras

Há dez dias, o GDF retomou o atendimento por demanda espontânea nos 29 Cras. Somado ao trabalho nos postos do Na Hora e às ações concentradas que algumas unidades têm promovido aos sábados, os servidores conseguiram realizar mais de 15 mil atendimentos.

Na semana passada, o governador Ibaneis Rocha anunciou a publicação de decreto que vai possibilitar a ampliação da carga horária dos trabalhadores que desejarem, de 30 para 40 horas semanais.

Além disso, a secretária Mayara Noronha Rocha comunicou que há a previsão de nomeações de mais servidores nos próximos dias. Em dois anos, mais de 800 aprovados em concurso público foram chamados, o que vem aumentando gradativamente a capacidade de atendimento das unidades socioassistenciais.

A Sedes também está concluindo o processo para firmar parceria com organização da sociedade civil que vai ampliar a capacidade de atendimento do Cadastro Único no DF, pré-requisito para ter acesso aos benefícios sociais federais e distritais. Com a parceria, será ampliado de 26 para 50 o número de pontos de atendimentos sociais básicos.

Quando firmada a parceria, serão instalados mais 14 pontos de atendimento exclusivo para esse serviço voltado ao cidadão, montados em regiões de maior vulnerabilidade do Distrito Federal, reforçando o trabalho que já é executado pelas unidades socioassistenciais.

Serão 122 novos profissionais em regime de 40 horas semanais, com metas mensais e uma projeção anual de atendimento estabelecidas e gerenciadas pela Sedes.

