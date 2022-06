Confira o que já foi feito na obra do Túnel de Taguatinga

Um trabalho intenso e que está transformando a paisagem no centro da região administrativa de Taguatinga, o túnel resultará em economia de tempo, alternativas de percursos e mais opções para quem utiliza o comércio da região. Com investimento de R$ 275,7 milhões, a maior obra viária em andamento no país tem recursos provenientes de financiamento firmado pelo GDF com a Caixa Econômica Federal.

Construção das lajes de fundo já alcançou 75% de conclusão: em uma escavação invertida, essa etapa da obra tem importante função estrutural | Foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

Em quase dois anos de obras, foram concretadas todas as muretas-guias, cerca de 90% das lajes de teto, 75% das lajes de fundo e realizada cerca de 75% da escavação invertida. Também está em andamento a concretagem das barreirasNew Jerseylaterais. A instalação das placas cimentícias nas paredes do túnel (acabamento) e a impermeabilização das lajes superiores complementam os trabalhos.

Etapa de construção da laje superior do Túnel de Taguatinga | Foto: Paulo H Carvalho/Agência Brasília

“Vamos continuar trabalhando firme para entregar este túnel o mais rápido possível para os cidadãos de Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e Samambaia, todos que usam essa ligação tão importante para a região oeste da cidade”, afirma o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

A obra do túnel teve início com a instalação do tapume na Avenida Central para proteção dos trabalhos. Depois, foram retirados postes de iluminação, instalada a defensa metálica ao longo do tapume e feita a supressão vegetal no canteiro central. A concretagem das muretas-guias começou em agosto de 2020, e a escavação e a concretagem da parede-diafragma no mês seguinte, dando sequência a um grandioso trabalho no centro de Taguatinga.

A passagem subterrânea fará uma ligação para motoristas que trafegam no sentido Ceilândia, pela Avenida Elmo Serejo, além de oferecer uma via alternativa pela superfície para o centro de Taguatinga. Isso evitará a retenção de veículos nos semáforos do centro da cidade.

Com a conclusão da obra, os carros que estiverem na Avenida Elmo Serejo, sentido Plano Piloto, vão entrar pelo túnel e sair na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Do outro lado, aqueles que chegarem a Taguatinga pela EPTG também passarão pelo túnel até o início da Via Estádio, saindo logo após o viaduto da Avenida Samdu. Vias marginais darão acesso às avenidas Comercial Sul e Norte e Samdu Sul e Norte.