Saiba como ajudar a campanha de doação de agasalhos Varal do Frio

Imagine um varal com agasalhos que podem ser simplesmente retirados por quem está passando frio nesta época do ano. Pensando nessa situação e a fim de ajudar a aquecer pessoas em situação de vulnerabilidade social, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) criou a campanha Varal do Frio, que vai arrecadar casacos e cobertores até o dia 29 de junho para que, no dia seguinte, sejam montados os varais com os donativos que serão colocados à disposição da população.

Arte: Iges-DF

A presidente do Iges-DF, Mariela Souza de Jesus, tem reforçado em sua gestão a questão da humanização, tanto quanto em relação aos pacientes quanto com os colaboradores do instituto. “Temos empregado inúmeras ações pela saúde dos nossos trabalhadores, e também nos atentamos à situação das pessoas em vulnerabilidade social”, afirma a gestora. Todas as peças doadas serão disponibilizadas naquela mesma unidade.

Varais serão montados e as pessoas poderão passar e escolher uma peça

A campanha foi idealizada pela Assessoria de Comunicação do Iges-DF. “Com todo esse frio, pensamos numa proposta que possa aquecer tanto os pacientes, quanto as demais pessoas em situação de vulnerabilidade que não possuem o vestuário adequado para este período”, destaca a chefe da Ascom, Renata Nandes.

Como ajudar?

A campanha tem como objetivo arrecadar donativos tanto dos colaboradores do Iges-DF, quanto da população em geral. É importante doar as roupas em bom estado e já higienizadas.

Interessados em contribuir podem deixar as doações até o dia 29 de junho nas caixas identificadas no Hospital de Base (HBDF), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) ou nas 13 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). No dia 30 de junho, os varais estarão montados nas unidades. Quem estiver precisando, basta pegar a doação no varal.

*Com informações do Iges-DF