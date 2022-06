Agências do trabalhador oferecem quase 150 oportunidades de emprego

Quem passar pelas agências do trabalhador nesta terça-feira (21) vai encontrar 149 vagas de emprego . As oportunidades estão divididas entre 33 funções diferentes, com maior número de ofertas para os cargos de açougueiro (14), fiel de depósito (14) e fiscal de prevenção de perdas (20).

As vagas de açougueiro são para trabalhar em duas regiões administrativas diferentes. Para disputar o cargo em Águas Claras é preciso ter o ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.760. Já para concorrer ao posto na Candangolândia, não é preciso ter concluído o ensino fundamental. Neste caso, o pagamento é de R$ 1.596. Ambos exigem prática comprovada.

A oportunidade de atuar como fiel de depósito não exige experiência prévia – basta ter o ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.355. Com um ordenado mais alto, no valor de R$ 1.565, a vaga de fiscal de prevenção de perdas também exige a conclusão do ensino médio. No entanto, a oportunidade requer experiência prévia.

Pessoas com deficiência podem disputar vagas de frentista (4) e de jardineiro (3). A primeira exige ensino médio incompleto, mas não pede prática comprovada. O pagamento é de R$ 1.358. Para trabalhar com jardinagem, não é preciso ter frequentado a escola nem atestar experiência. O ordenado oferecido é de R$ 2.050.

Além do salário, todas as vagas ofertadas pelas agências do trabalhador contam com outros benefícios. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Trabalho.