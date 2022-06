Mais 287 servidores reforçam rede pública de ensino

Ana Paula Vieira foi uma das empossadas para o cargo de apoio administrativo da Secretaria de Educação | Fotos: Mary Leal/Ascom SEEDF

A partir desta segunda-feira (20), a rede pública de ensino do Distrito Federal passou a contar com o apoio de 287 novos servidores. A Secretaria de Educação deu posse para 286 analistas em Políticas Públicas e Gestão Educacional, sendo 216 na especialidade de secretário escolar, 30 no apoio administrativo e 40 monitores em Gestão Educacional. Também foi empossado um gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional.

Reforçar a atenção e cuidados com os alunos é o principal motivo para as novas nomeações. “São profissionais que também vão colaborar para as ações da cultura de paz e no fortalecimento para melhoria da qualidade de ensino. Vão somar e reforçar que os servidores tenham uma melhor qualidade de vida”, observou a subsecretária de Gestão de Pessoas, Ana Paula Aguiar.

O profissional do cargo de apoio administrativo, por exemplo, atua em atividades como execução de serviços de pesquisa e planejamento, recursos humanos, finanças, orçamento, patrimônio, material e transporte, entre outras funções. Ana Paula Vieira, uma das empossadas, comemorou o momento. “Uma das melhores emoções que já tive. Um sonho sendo realizado”, celebrou a nova servidora.

Por sua vez, os secretários escolares fazem a atualização do sistema de informação, especialmente dos dados relativos à abertura e ao encerramento dos períodos letivos, lançamento dos resultados dos estudantes no sistema e expedição e entrega de documentações referentes à vida escolar do estudante.

Já os monitores de gestão educacional executam, sob orientação de equipe escolar, atividades de cuidado, higiene e estímulo às crianças e participa de programas de treinamento e formação continuada, entre outras ações.

Para conhecerem a estrutura da Secretaria de Educação, os novos servidores começam, na próxima quarta-feira (22), um curso de formação na Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais de Educação (EAPE).

Durante 30 dias, os recém-empossados vão conhecer como funciona a secretaria de forma geral e também passar por uma formação de módulos específicos para os cargos que foram nomeados.

*Com informações da Secretaria de Educação do DF