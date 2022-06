Operação São João terá Sistema de Reconhecimento Facial em Salvador e em mais 11 municípios da Bahia

Com uma programação especial, grandes atrações e manifestações culturais, os festejos juninos de 2022, realizados na capital e em diversos municípios do interior do estado, contam com um esquema de segurança estratégico. Anunciada, nesta segunda-feira (20), pela Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia (SSP-BA), a Operação São João contará com o efetivo de 28 mil policiais e bombeiros e, pela primeira vez, vai utilizar o Sistema de Reconhecimento Facial.

A tecnologia, que já ajudou a retirar 262 criminosos das ruas, vai auxiliar a polícia a promover uma festa de paz e muita diversão para baianos e turistas. Para tanto, câmeras foram distribuídas nos quatro pontos de festa em Salvador: Paripe, Periperi, Parque de Exposições, Pelourinho. Outras 11 cidades do interior da Bahia também vão ser contempladas com o reforço tecnológico. Mais de R$ 9 milhões de reais foram empregados pela SSP, para garantia de efetivo e da estrutura.

Foto: Mateus Pereira/GOVBA

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, todos os esforços estão empenhados para garantir a tranquilidade de quem for curtir o ‘arraiá’. “Além do policiamento convencional, nós estamos reforçando o policiamento em outras regiões e principalmente nos grandes centros de festa do São João”, afirmou. Ele ainda deixou um recado para a população: “Aproveitem, sobretudo com ponderação no uso de bebida alcoólica, e confiem na PM, que estará presente 24 horas”, completou.

Com início na próxima quinta-feira (23), o esquema de segurança voltado para os festejos vai até domingo (26), e segue entre os dias 30 de junho, até o dia 2 de julho, feriado da Independência da Bahia. O efetivo vai atuar em todo o estado nas ações preventivas, através das patrulhas nas áreas de festa e fiscalização dos itens de segurança dos espaços, e também nas ações de monitoramento e investigação, com o aumento dos plantões e dos quadros disponibilizados nas delegacias.

Postos Avançados

Além de Salvador, a atuação da Polícia Civil terá um reforço em 232 cidades do interior, com equipes trabalhando em regimes extraordinários de plantão. Já nos municípios em que as festas concentram maior número de pessoas, serão montadas delegacias especiais. “Serão instalados Posto Avançados da Polícia Civil em Senhor do Bonfim, Cruz das Almas, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí, Eunápolis e Porto Seguro. A ideia é que essa estrutura esteja mais próxima de onde acontecerão os maiores festejos, de forma a otimizar as medidas de polícia judiciária”, explica a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Campos Brito, que ainda anunciou a instalação de uma delegacia especializada no Parque de exposições, em Salvador.

Revistas e monitoramento

Para evitar a entrada de materiais ilícitos, como armas e drogas, serão realizadas revistas nos portões de acesso dos principais pontos de realização da festa na capital. Os locais também serão monitorados com o auxílio de câmeras convencionais. O monitoramento nas áreas de festa será feito ininterruptamente sob a coordenação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o que garante rápido acionamento das guarnições policiais e de equipes das instituições parceiras, a serviço nos eventos.

O Sistema de Reconhecimento Facial e de Placas, previsto na expansão do projeto Video-Polícia, também será aplicado em 11 cidades do interior: Serrinha, Jequié, Santo Antônio de Jesus, Riachão do Jacuípe, Candeias, Dias D’ávila, Salinas das Margaridas, Irecê, Senhor do Bonfim, Porto Seguro e Itaberaba.

Foto: Mateus Pereira/GOVBA

DPT

Em uma atuação conjunta, o Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT) atuará na realização de perícias, internas e externas, durante o período dos festejos juninos com atuação das coordenações de Engenharia Legal, Crimes Contra a Vida, Transporte, entre outras. As equipes estão preparadas pra realizar exames de constatação de abuso de drogas de abuso, lesões corporais e identificação.

Corpo de Bombeiros

Ações preventivas e emergenciais de combate a incêndio, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e vistorias serão realizadas pelos grupamentos do Corpo de Bombeiros, em todo estado. Para reforçar o atendimento durante as festas juninas, foram investidos mais de R$ 1,8 milhão para atuação dos Bombeiros Militares em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, São Sebastião do Passé, Pojuca, Mata de São João, Dias D’Ávila, São Francisco do Conde, Candeias, Santa Bárbara, Conceição e Riachão do Jacuípe, Cachoeira, Coaraci, Ibicui, Ubaitaba, Ibirapitanga, Itabuna, Ilhéus, Uruçuca, Porto Seguro, dentre outras.

Repórter: Laís Nascimento

Foto: Reprodução/Secom Bahia

Foto: Reprodução/Secom Bahia