Jogos Universitários vão reunir 7 mil participantes em Brasília

“A organização de um evento esportivo como os Jogos Universitários Brasileiros envolve o trabalho de diferentes áreas e profissionais, que se unem na determinação de entregar a melhor edição possível. A pouco menos de 100 dias de iniciarem os jogos, o time do Governo do Distrito Federal está empenhado na missão de repetir o sucesso que foram os JUBs 2021” Giselle Ferreira, secretária de Esporte e Lazer

Após o sucesso da edição de 2021, o Distrito Federal vai novamente sediar a maior competição esportiva universitária da América Latina, os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). O evento, que tem o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), neste ano, será promovido entre os dias 18 e 25 de setembro. A solenidade do lançamento oficial dos JUBs será realizada no Hotel Royal Tulip, nesta quinta-feira (23), a partir das 10h.

Estarão presentes a secretária da SEL, Giselle Ferreira; o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral; Suzana Gonçalves Laranja, representando a secretária Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis), da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Fabíola Molina; o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, entre outras autoridades, parceiros e entidades esportivas.

A edição dos JUBs de 2021 reuniu 3,5 mil atletas de 271 instituições de ensino superior, que competiram em 26 modalidades esportivas diferentes, o que gerou a distribuição de 2 mil medalhas | Fotos: Arquivo / Secretaria de Esporte e Lazer do DF

“A organização de um evento esportivo como os Jogos Universitários Brasileiros envolve o trabalho de diferentes áreas e profissionais, que se unem na determinação de entregar a melhor edição possível. A pouco menos de 100 dias de iniciarem os jogos, o time do Governo do Distrito Federal está empenhado na missão de repetir o sucesso que foram os JUBs 2021”, destaca a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

A edição 2021 do evento marcou história em números. Ao todo, 3,5 mil atletas de 271 instituições de ensino superior competiram em 26 modalidades esportivas diferentes, o que gerou a distribuição de 2 mil medalhas. Foram contratadas 35 mil diárias de hotéis, ofertadas 68,5 mil refeições, além de 500 empregos temporários e uma movimentação de R$ 12 milhões na economia local. Em 2022, a meta é reunir 7 mil participantes, entre atletas, chefes de delegação, árbitros, técnicos, voluntários e comitê organizador.

“É uma honra anunciar que os Jogos Universitários Brasileiros serão sediados novamente em Brasília. A capital federal mostrou extraordinárias condições na recepção da edição de 2021 e, mesmo durante a pandemia, o evento foi um enorme sucesso. A edição de 2022 será ainda mais estruturada: contamos com apoio integral do governo federal e do GDF, dando garantias e condições para realizamos um JUBs ainda melhor e memorável para todos os participantes”, completou o presidente da CBDU, Luciano Cabral.

Os Jogos Universitários Brasileiros – Brasília 2022 são uma realização da CBDU, do governo federal e do GDF, com patrocínio máster do Banco do Brasil, além dos patrocinadores CBDU, Kempa, Spalding, Uhlsports e Ícone. E parceria institucional do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer do DF