GDF Presente faz serviço de capina na praça da Vila Dnocs, em Sobradinho

Os 1,2 mil moradores da Vila Dnocs, em Sobradinho, em breve poderão voltar a utilizar a praça urbana da localidade, construída na Área Especial 2, Conjunto 6, ao lado do campo de futebol de areia que está sendo feito. O GDF Presente está realizando no local a capina e a retirada de entulhos.

O GDF Presente realiza capina e retirada de entulhos na Vila Dnocs | Foto: Divulgação/ GDF Presente

O trabalho é feito por quatro trabalhadores da Administração Regional de Sobradinho e dez reeducandos do projeto Mãos Dadas, destinado à ressocialização de custodiados do Centro de Progressão Penitenciária. A expectativa é que a proximidade entre os dois equipamentos atraia um grande número de pessoas para o local. A operação de limpeza conta ainda com o apoio da Novacap e do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

O administrador de Sobradinho, Abílio de Castro, afirma que, com a limpeza e reativação da praça, o Governo do Distrito Federal (GDF) está “promovendo a melhoria da qualidade de vida da população”. Segundo ele, moradores da região solicitaram a limpeza do equipamento – que, antes de ser coberto pela vegetação, era muito utilizado pela comunidade. “Está sendo construído um campo de futebol de areia ao lado da quadra, outro equipamento importante para a população da Vila Dnocs, que não precisará se deslocar para outros lugares para jogar futebol”, reforça.

O morador Benedito Coutinho destaca a importância da quadra urbana como espaço de socialização dos moradores da vila | Foto: Arquivo pessoal

O morador Benedito Coutinho destaca a importância da quadra urbana como espaço de socialização dos moradores da vila. “A praça era um ponto de encontro da comunidade. Ela faz falta. Será muito bom quando voltar a funcionar”, diz. Coutinho lembra, ainda, que tanto a praça quanto o campo de futebol de areia são opções de lazer para a localidade.

Deyvidson Silva: “Toda a comunidade da Vila Dnocs será beneficiada com a limpeza dessa praça” | Foto: Arquivo pessoal

Outro que comemora a ação do GDF Presente é Deyvidson Silva, 36 anos. “Toda a comunidade da Vila Dnocs será beneficiada com a limpeza dessa praça e também com o campo de areia”, destaca.

Confira outras ações do GDF Presente: