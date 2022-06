Estado entrega licenças ambientais para as unidades da Berneck de Lages e Curitibanos

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O governador Carlos Moisés e o presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), Daniel Vinicius Netto, entregaram, na tarde desta segunda-feira, 20, a Licença Ambiental de Operação (LAO) para a empresa Berneck Unidade Lages. O documento atesta o cumprimento das exigências ambientais da indústria.

Para a fábrica de Curitibanos, que já está em operação, mas pretende ampliar o parque fabril, foi entregue a Licença Ambiental de Instalação (LAI). Com as inovações e investimentos que somam R$ 2,2 bilhões. As duas unidades vão gerar mais de 870 empregos diretos e 1,8 indiretos.

“A Berneck escolheu Santa Catarina para ampliar seus investimentos. Para o nosso governo é muito importante fortalecer a indústria, o empresário catarinense, assim somos parceiros para gerar empregos, renda e qualidade de vida para nossa população. Confirma a vocação do estado como um celeiro de oportunidades. Acreditamos nas pessoas e no empreendedorismo. Nosso estado avança com a cooperação e a união. Hoje se concretiza mais um pouco dessa caminhada”, destacou o governador.

O CEO da empresa, Andre Fauth, explicou que, para poder operar de forma regular e receber o documento, foi preciso cumprir as três fases de licenciamento ambiental: a Licença Ambiental Prévia (que analisa a viabilidade ambiental do empreendimento), a Licença Ambiental de Instalação (que permite a realização da obra e instalação de equipamentos) e a Licença Ambiental de Operação.

“A Berneck cumpriu todas essas etapas e comprovou que a fábrica de Lages está em conformidade com a legislação ambiental. Estamos aumentando em 40% nossa capacidade produtiva. Vamos atender mais clientes no mercado nacional e aumentar as exportações. O Governo do Estado foi muito eficiente, tratou tudo de uma maneira célere e profissional desde a primeira apresentação do projeto da fábrica de Lages. O apoio do atual governo foi fundamental para esse avanço. É um grande dia para a empresa”, ressaltou Fauth.

O prefeito de Lages, Antonio Ceron, destacou que o início das operações da empresa é um marco para o município. “Agora a fábrica já está habilitada a operar. Será muito mais emprego e renda para a população. Vai dar um impulso ainda maior em uma das riquezas que temos em Lages, que é o reflorestamento de pinos”, pontuou o gestor municipal, que também agradeceu ao Governo do Estado pela presteza na atuação da liberação das licenças.

“As unidades representam muito para a economia da região serrana e a liberação das duas licenças para essa grande indústria vai somar muito para a sociedade catarinense”, pontuou o presidente do IMA.

“O Governo atua para atrair cada vez mais investidores, oferecendo segurança para que eles possam prosperar, trazendo mais empregos, renda e desenvolvimento. Em Lages e Curitibanos, além de ampliar os empregos, vai desenvolver e muito a região fortalecendo toda atividade econômica”, salientou o chefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli.

A nova unidade em Lages

Foram investidos R$1,6 bi na nova unidade, que fica às margens da Rodovia BR-116, próximo ao limite de Lages e Capão Alto. O empreendimento deve gerar imediatamente cerca de 800 empregos diretos e 1,5 mil indiretos. Quando a fábrica atingir a sua capacidade total de operação, aumentará a produção em quase 40%.

Ampliação em Curitibanos

A Berneck vai fazer o aumento da capacidade produtiva de MDP, em Curitibanos. Atualmente a capacidade produtiva da unidade é de 440 mil metros cúbicos. Com a ampliação, a produção deve dobrar.

O projeto de ampliação MDP da fábrica de Curitibanos consiste em adquirir e implementar equipamentos de ponta na área de preparação das partículas de madeira úmida e seca, que compõe o produto MDP. Para isso, serão investidos R$ 600 milhões nos próximos dois anos. A ampliação ainda contempla a construção de um barracão de 14 mil m2 e vai gerar aproximadamente 70 empregos diretos e 300 indiretos.

Acompanharam as entregas na Casa d’ Agronômica o diretor industrial da Berneck, Daniel Berneck, diretor de Regularização Ambiental do IMA, Glaucio Maciel Capelari, coordenador regional do Ima, Fernando Sommariva e secretário de Desenvolvimento Econômico de Lages, Álvaro Júnior.

Sobre a Berneck

Com 70 anos de história, é uma empresa familiar 100% brasileira especializada em painéis MDP, MDF e HDF, além de madeira serrada de Pinus e Teca. Tem plantas industriais com capacidade de produção e tecnologia de ponta no Paraná e Santa Catarina.