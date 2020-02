URGENTE - Prefeito sofre grave acidente e vai parar na UTI

Uma aeronave também está à disposição do prefeito e já havia sido deslocada de Porto Velho para Cacoal. Se houver necessidade, Edílson será levado para a capital, onde há mais recursos.

“O prefeito foi atingido por um mourão de cerca na cabeça. A pancada foi violenta e ele foi estabilizado no hospital municipal de Presidente Médici e depois levado para o HCR. Devido à falta de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Edílson foi levado para Cacoal, onde uma equipe de cirurgiões o aguarda”, confirmou a assessoria.

Depois de sofrer um acidente no seu sítio, nesta tarde de quinta-feira, dia 30 de janeiro, o prefeito de Presidente Médici (RO) Edílson Alencar foi transferido para Cacoal (RO) Zona da Mata, onde passará por procedimento cirúrgico.

