Áreas de oito regiões sem energia nesta terça (21) para manutenção da rede

Oito regiões do Distrito Federal terão endereços afetados pela falta de energia, nesta terça-feira (21), para intervenções na rede elétrica com o objetivo de melhorar o fornecimento nessas cidades. No Guará, apenas a Avenida das Nações e a Fundação Jardim Zoológico ficarão sem energia, das 8h30 às 16h, para substituição de rede de média tensão convencional para compacta.

Em Samambaia, a interrupção no fornecimento vai das 8h30 às 14h para o remanejamento de poste, operação que deixará os conjuntos 3, 5, 6 e 6-A da QR 416 sem energia.

Dois serviços serão realizados em Arniqueira, provocando o desligamento em horários diferentes. Das 8h30 às 13h, será feita a substituição de transformador danificado, afetando o Setor Habitacional Arniqueira, nos conjuntos 3 (chácaras 81, 82, 82-A, 92, 98, 99, 99-B, 99-C e 99-D), 4 (chácaras 81 e 85) e 5 (chácaras 81 – lote 21, 97-A e 99).

Das 8h30 às 16h, para substituição de rede de média tensão convencional para compacta, faltará energia na Colônia Agrícola Arniqueira, conjuntos 1 (chácaras 14, 15, 21, 21-A, 22 e 25-A), 2 (Chácara 15, Lote 5-A), 5 (Casa 35, Chácara 81, lotes 9 e 19 e chácaras 19-A, 20, 21, 22, 22-A, 23, 23-A e 82); e na Colônia Agrícola Vereda Cruz, Chácara 20, Lote 38.

Em Taguatinga, também será feita a substituição de um transformador danificado. Com isso, fica sem energia a Chácara 81, Lote 5-B, Casa 1-A da Colônia Agrícola Samambaia, das 8h30 às 13h.

Com os serviços iniciando no mesmo horário, porém com retorno do fornecimento previsto para as 15h, o Trecho 1 de Vicente Pires, chácaras 56 e 155, além do Viaduto Israel Pinheiro, na EPTG, ficam sem energia nesta terça-feira para troca de poste trincado.

No Park Way, os trabalhos também foram divididos em dois períodos. Das 8h30 às 13h, quando será feita substituição de transformador danificado, ficam sem energia a Quadra 4, Lote 7; e, das 8h30 às 16h, a Quadra 5, Conjunto 2, lotes 1-A, 14, 22 e 38, para substituição de rede de média tensão convencional para compacta.

O mesmo serviço será executado no Núcleo Bandeirante, o que provoca interrupção do fornecimento das 8h30 às 16h na Colônia Agrícola Riacho Fundo, Chácara 22, Lote 33-E.

Por fim, no Itapoã, o desligamento para recondutoramento e seccionamento da rede de baixa tensão provoca o desligamento, das 9h30 às 17h, no Condomínio Del Lago, quadras 49 (Lote 2), 50 (Lote 100, conjuntos A a D), 50-A (lotes 30, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 76, 78, 79, 83, 86, 95 e 103), 50-B (lotes 2 e 3), 50-C (lotes 2 a 5, 11 a 13 e 13-A), 50-D (lotes 1, 3, 4, 7 a 9, 11 e 12), 55 (Lote 21-B), 61 (Área Especial da Administração, Conjuntos A a E) e 318 (Conjunto M, lotes 88, 89, 90 e 94).

Ainda no Itapoã, das 14h30 às 17h, fica sem energia o Condomínio Del Lago, Quadra 318, conjuntos K a O, para seccionamento da rede de baixa tensão.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.