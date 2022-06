Pelo segundo ano consecutivo a Cia da Ilha, quadrilha da cidade de Itaparica sai vencedora do grupo especial do Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas. As quadrilhas da “série A” se apresentaram neste domingo (19), na Praça da Revolução, em Periperi, integrando a programação do São João da Bahia, com patrocínio do Governo do Estado, por meio da Bahiatursa.



Esta foi a 13ª edição do evento que, desde a última quinta-feira (16), tem alegrado o subúrbio de Salvador. O concurso não acontecia desde 2019, por conta da pandemia. No grupo das campeãs, o Forro do ABC ficou em segundo lugar, seguido pela Asa Branca, Imperatriz do Forró e Luar do Nordeste.

Cia da Ilha é bicampeã da 13ª edição do Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas



Nas categorias, a Cia da Ilha conquistou prêmio da melhor musicalidade, coreografia, casal de noivos e de dançarinos e conjunto da obra. O Forró do ABC ficou com o melhor figurino, a Imperatriz do Forró com casamento e Forró Asa Branca, o marcador.

Cia da Ilha é bicampeã da 13ª edição do Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas

No grupo de acesso, os quatro grupos com melhor pontuação foram Fogueira Santa, Pisada do Sertão, Buscapé e Balancê, respectivamente. Estes grupos devem desfilar em 2023 entre as campeãs, na 14ª edição do campeonato. Ao todo, se apresentaram 46 quadrilhas, procedentes de todas as regiões da Bahia. Trinta e oito disputaram o grupo de acesso. A programação reuniu as famílias na arena armada na Praça da Revolução, lotando o espaço.