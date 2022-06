Fiscalização flagra 289 condutores dirigindo alcoolizados 

Entre quinta-feira (16) e domingo (19), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), em parceria com a Polícia Militar (PMDF), promoveu ações de fiscalização com o objetivo de garantir a segurança no trânsito.

Na manhã de domingo, durante patrulhamento na Via Leste, em Ceilândia Norte, as equipes flagraram um Fiat Palio andando em zigue-zague. Durante a abordagem, os agentes constataram que o condutor não possui habilitação – além de estar apresentando sinais de embriaguez.

Após o teste do etilômetro registrar 0,81 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, o motorista foi conduzido para a 15ª Delegacia de Polícia. Com registro do último licenciamento em 2018 e débitos de R$ 26 mil acumulados, o veículo, por sua vez, foi recolhido ao depósito do Detran.

Deflagrada em diferentes horários, ação registrou oito tipos de infrações | Foto: Divulgação/Detran

Confira abaixo as principais infrações registradas durante a fiscalização no feriado:

?Flagrantes de alcoolemia (art. 165 e 165-A): 289

?Condutores com a CNH irregular (art. 162): 114

?Uso de telefone ao volante (art. 252): 221

?Não uso do cinto (art. 167): 339

?Transporte de crianças fora das normas de segurança (art. 168): 11

?Desrespeito a faixa de pedestre (art. 214): 76

?Escapamento irregular (art. 230): 11

?Estacionamento irregular (art. 181) 1.130

Transporte de coração

Na manhã da última quinta-feira (16), a equipe Sentinela, da Unidade de Operações Aéreas do Detran, foi acionada para transportar um coração vindo de Florianópolis (SC), para o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF). O órgão foi trazido para o Distrito Federal pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Neste ano, o helicóptero do Detran já auxiliou no transporte de oito órgãos destinados para transplante. O quantitativo registrado até agora já ultrapassa o que foi transportado em todo o ano passado.

*Com informações do Detran