Governo de SP entrega 151 veículos e equipamentos para a região de Ribeirão Preto

O governador Rodrigo Garcia entregou nesta segunda-feira (20), em Ribeirão Preto, 151 veículos e maquinários do Programa Nova Frota – SP Não Para destinados a municípios da região de Ribeirão Preto.

As ações foram anunciadas durante a iniciativa Governo na Área, que busca intensificar as relações institucionais entre o Governo do Estado, Prefeituras e Câmaras Municipais, além de ampliar a transparência das ações governamentais à população.

“Todas as cidades da região receberão esses equipamentos. Equipamentos importantes para a manutenção de estradas rurais, ambulâncias, equipamentos para coleta seletiva do lixo em vários municípios”, disse Rodrigo Garcia.

Com investimento superior a R$ 48 milhões, os veículos e maquinários foram destinados a 25 municípios da região. A remessa faz parte dos mais de 3 mil equipamentos essenciais para prestação de serviços municipais que serão disponibilizados em todo o estado.

Entre os veículos e maquinários do Programa Nova Frota SP Não Para, estão ambulâncias, vans, caminhões de coleta seletiva e caminhões-pipa, além de máquinas pesadas como tratores, motoniveladoras, trituradores de galhos de grande porte e retroescavadeiras, veículos e maquinários essenciais para a prestação de serviços aos cidadãos.

O governador também entregou cinco viaturas da Defesa Civil Estadual aos municípios de Ribeirão Preto, Serrana, Pitangueiras e São Simão. Foram investidos aproximadamente R$ 700 mil pelo Estado. Além disso, cada cidade receberá ainda kits de equipamentos de acordo com as demandas operacionais locais. Ele entregou ainda duas viaturas do Programa Segurança no Campo para os municípios de Cravinhos e Monte Alto. Com investimento total de R$ 514 mil, os veículos serão destinados para estruturação do esquema de segurança nas áreas rurais.

Durante o evento, Rodrigo Garcia também entregou o Serviço de Acolhimento Terapêutico Feminino Híbrido do Programa Recomeço ao município de Ribeirão Preto. Foram investidos R$ 672 mil na unidade, onde prestará atendimento a 35 mulheres com problemas decorrentes do uso de drogas. O serviço garante acolhimento terapêutico e recuperação da dependência química, além de acompanhamento de profissionais como psicólogos e assistentes sociais durante as diferentes fases do tratamento. A organização social Associação para Auxílio de Dependentes Químicos (Amostra) será responsável pela administração do local.

O governador realizou ainda o descerramento de placas para inauguração de três novas unidades do Poupatempo nos municípios de Cravinhos, Pitangueiras e Serrana. Os postos já estão em funcionamento. Com capacidade de até 130 atendimentos por dia, o Poupatempo de Cravinhos contou com aporte de R$ 130 mil do Estado, beneficiando mais de 35 mil habitantes. O posto de Pitangueiras, com até 320 atendimentos por dia e investimento de R$ 130 mil, atende uma população de 40 mil pessoas. Em Serrana, a nova unidade, que beneficia mais de 45 mil habitantes, teve investimento de R$ 130 mil e realiza até 130 atendimentos por dia.

Infraestrutura

Na ocasião, Rodrigo Garcia entregou ainda as obras de melhorias na vicinal Lilliane Tenuto Rossi no município de Guatapará. Com investimento de R$ 4,2 milhões, a vicinal foi modernizada e recuperada nos 12 quilômetros de via. As obras garantem melhora na mobilidade, na logística e trazem mais conforto e segurança para a população. A vicinal faz parte do Programa Novas Estradas Vicinais.

Durante o evento, também foi inaugurada a rede de distribuição de água potável no Assentamento Horto Guarany, em Pradópolis, com investimento de R$ 1,2 milhão. Rodrigo Garcia entregou ainda as obras de recuperação e dragagem da estação de tratamento de esgoto do município de Drumont. A obra beneficiará toda a área ambiental do Córrego Dumont e teve investimento de R$ 1 milhão.

Também foram entregues pelo governador as obras de revitalização do Parque Ecológico Muzeti Elias Antônio em Altinópolis. O município contou ainda com a revitalização do Parque Municipal Antônio Augusto de Figueiredo e intervenções ambientais em parques, com investimento total de R$ 1,1 milhão. Já no município de Monte Alto foram implantadas rampas de acessibilidade, com investimento de R$ 429 mil.

Rodrigo Garcia entregou as obras de pavimentação asfáltica do acesso ao Mirante Ilha do Ar e demais atrativos turísticos do bairro Laginha, em Santo Antônio da Alegria, com investimento total de R$ 396 mil pelo Estado. Além disso, o município também recebeu obras de infraestrutura turística no Mirante Ilha do Ar, onde foram investidos R$ 386 mil. Na ocasião, o governador entregou ainda as obras de sinalização turística e Urbana na cidade de São Simão, com investimento total de R$ 207 mil.