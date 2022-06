Empreendimentos da agricultura familiar realizam negócios na Exposuper, em Joinville

O sabor do campo e do mar de Santa Catarina está cada vez mais presente nas redes de supermercados do Estado não apenas por conta da qualidade dos produtos, mas pela oportunidade de negócios que a Epagri proporciona às agroindústrias catarinenses. Uma das mais importantes é a participação desses empreendimentos na Exposuper, que este ano será de 21 a 23 de junho, no Complexo Expoville, em Joinville, onde estarão presentes 11 empresas familiares rurais e pesqueiras.

A participação desses empreendimentos rurais e pesqueiros na feira é o resultado do trabalho da Epagri em gestão, negócios e mercado. A Empresa desenvolve ações para que os produtores consigam agregar valor aos produtos, legalizar e profissionalizar os negócios. "A Epagri orienta a criação de agroindústrias em todas as etapas. Também faz parte do nosso trabalho levar a agricultura familiar a feiras e eventos, apoiar associações e cooperativas e facilitar o acesso a políticas públicas", explica a coordenadora estadual do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri, Telma Tatiana Köene.

Nos estandes coordenados pela Epagri na Exposuper serão expostas hortaliças, frutas, mel, sucos, queijos, embutidos geleias, panificados, doce de leite, pescados, palmito in natura, dentre outros.

Sobre a Exposuper

A Exposuper é considerada o maior evento de geração de negócio de varejo de SC, promovido pela Associação Catarinense de Supermercados (Acats) para estimular a geração de negócios entre supermercados e fornecedores. O evento é direcionado para proprietários de empresas, diretores, executivos comerciais, compradores e demais profissionais das redes supermercadistas catarinenses. A edição deste ano conta também com mais de 40 palestras e painéis sobre tendências, estratégias, soluções, novas tecnologias e cultura da inovação. Veja a programação aqui.

Informações e entrevistas:

Telma Tatiana Köene, coordenadora de extensão do Programa Gestão de Mercados

Fone: (47) 99955-2740