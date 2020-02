Remédio sem registro: o Estado é obrigado a fornecer?

Em 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar um provimento apresentado por uma mulher contra o Estado de Minas Gerais questionado um acórdão que dizia que o Estado não era obrigado a fornecer remédios sem registro pela Anvisa.

A alegação dela era a de que a falta do medicamento causaria danos graves e irreparáveis a sua saúde. Além disso, a falta de registro e comercialização não podia ser confundida com a vedação da importação.

Em maio de 2019 o julgamento foi concluído e o STF decidiu que, de fato, o Estado não deve ser obrigado a fornecer remédios sem registro, salvo algumas exceções.

Desse modo, uma eventual decisão judicial não pode obrigar o Estado a fornecer medicamentos experimentais ou que ainda não tenham sido registrados pela Anvisa, uma vez que o registro é uma maneira do próprio Estado contribuir para a garantia do direito à vida e à saúde.

Portanto, a decisão assinala:

? O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental;

? A falta de registro pela Anvisa desobriga o Estado a fornecer o medicamento por decisão judicial, como regra geral;

? É possível, em alguns casos, a concessão do medicamento sem registro quando, por atraso da Anvisa na apreciação do pedido de registro (caso em que a apreciação for superior ao tempo estabelecido na lei 13.411/2016, quando seguidos três requisitos:

1. existência de pedido de registro no Brasil (exceto em caso de doenças raras e ultra raras);

2. existência de registro do medicamento em agências reguladoras no exterior;

3. inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

Portanto, salvo algumas exceções, por regra, não é mais possível obrigar o Estado a fornecer remédios sem registro ou em fase experimental. Lembrando, inclusive, que a venda de medicamentos sem registro é crime, podendo levar até 15 anos de reclusão, além do pagamento de multa.