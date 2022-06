Caiado prestigia as Cavalhadas de Palmeiras de Goiás

O município de Palmeiras de Goiás, no Oeste goiano, celebrou neste final de semana seu 114º ano de tradição das Cavalhadas. Iniciada na sexta-feira (17/6), a encenação da batalha entre mouros e cristãos teve sua conclusão neste domingo (19/6), com presença do governador Ronaldo Caiado. As festividades fazem parte do Circuito de Cavalhadas, promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Para incentivar a continuidade da festa iniciada em 1908, o Governo de Goiás repassou R$ 200 mil, em 2021 e 2022, para a aquisição de vestuário para os cavaleiros, acessórios dos festejos, entre outros custeios. "Nós fizemos questão do repasse para que eles tivessem condições de estar aqui”, ressaltou o chefe do Executivo.

O governador declarou ainda que “para manter a tradição, os custos são altos” e a atual gestão valoriza a história e cultura do Estado. “Faço questão de apoiar todos os eventos turísticos e históricos de Goiás”, comentou. Além disso, Caiado elogiou a beleza das Cavalhadas: “Tivemos essa interrupção durante dois anos, mas essa festa voltou ainda mais linda”.

O chefe do Executivo acompanhou o desfile de cavaleiros, que saiu da Praça São Sebastião para o Parque de Exposições, onde foi realizada a luta coreografada entre os dois exércitos, com 12 cavaleiros de cada lado. Durante o percurso de cerca de dois quilômetros a pé, Caiado interagiu com os moradores do município.

“O governador é um grande entusiasta da cultura goiana”, afirmou o prefeito de Palmeiras de Goiás, Vando Vitor, ao agradecer pelos investimentos no festejo que, além de ser uma tradição centenária, contribui com a economia do município e de toda a região. “Para se ter uma ideia, desde sexta-feira não tem vaga em nenhum hotel”, exemplificou.

Tradição familiar

Com apenas 12 anos de idade, Larissa Oliveira participou pela primeira vez do festejo, como porta-bandeira. Ela relatou como uma “experiência incrível, que deu frio na barriga”. A jovem disse ainda que ensaiou durante dois meses para assumir a função, uma “tradição que vem de muito tempo na família”.

Participante assíduo do evento, o produtor rural Diego Lopes foi o Imperador das Cavalhadas neste ano. Emocionado, ele comemorou o retorno da festividade. "É uma satisfação muito grande. Meu tataravô foi cavaleiro, meu avô também, minha irmã, tias e primas foram Floripes [filha do rei mouro]. Toda a família está envolvida na paixão pelas Cavalhadas”, comentou.

Também estiveram presentes no evento os secretários estaduais César Moura (Retomada), Cristiane Schmidt (Economia) e Marcelo Carneiro (Cultura); o senador Luiz do Carmo; o deputado federal Delegado Waldir; os estaduais Cairo Salim, Dr. Antônio, Francisco Oliveira e Virmondes Cruvinel; o ex-deputado federal Daniel Vilela, além de prefeitos de regiões vizinhas.

Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom)