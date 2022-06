Epamig de Felixlândia recebe certificação máxima em sistema de produção de leite

O Campo Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) de Felixlândia, no Centro-Oeste mineiro, foi certificado como Fazenda Nota 10 pela Cooperativa Central de Produtores de Leite (CCPR). A certificação contempla quatro pilares de propriedades leiteiras: gestão, qualidade do leite, infraestrutura e bem-estar animal.



A auditoria na unidade foi realizada pela filial da América Latina da Quality Consultants of New Zealand (QCONZ). O Programa de Boas Práticas Agropecuárias da QCONZ atende aos requisitos da Instrução Normativa 77 do Ministério da Agricultura (Mapa) para melhorar a qualidade do leite cru refrigerado, reduzir o risco alimentar e fornecer proteção ao produto final.

Epamig / Divulgação



De acordo com o gerente do Campo de Felixlândia, Davi Moreira, a certificação veio em um bom momento para a bovinocultura da Epamig. Davi explica que o leite produzido pela empresa é comercializado para a CCPR e, com o certificado, será possível obter um preço melhor por litro de leite fornecido. “A certificação de Fazenda Nota 10 vai agregar melhor valor ao leite da Epamig. Nosso Campo só tem a ganhar”, comemora o gerente.



Segundo o pesquisador da Epamig, Clenderson Gonçalves, a ideia de certificar o Campo de Felixlândia surgiu da necessidade de adequar a produção de leite a padrões nacionais e internacionais, além de preparar a unidade para o desenvolvimento de pesquisas em biotecnologia e bovinocultura.



“A certificação está disponível para os cooperados da Cooperativa Central de Produtores de Leite. Os impactos de um Campo certificado para as pesquisas desenvolvidas pela Epamig são muito grandes e positivos, uma vez que até mesmo aspectos de gestão são levados em consideração na avaliação”, explica.



Clenderson afirma, ainda, que a Epamig trabalha para certificar outros Campos atuantes na produção de leite.



Revitalização do rebanho



A partir da certificação concedida pela CCPR, a Epamig firmou uma parceria com a cooperativa para revitalizar o rebanho leiteiro do Campo de Felixlândia. O objetivo é obter novos animais F1-Girolando por meio de fertilização in vitro entre matrizes Gir Leiteiro, tradição da Epamig, e touros holandeses com alta carga genética.

“A certificação foi um passo para que a Epamig avance ainda mais em pesquisas com bovinos. Agora, com a dinâmica de fertilização in vitro, teremos muito material para fazer novas pesquisas, materiais de alta qualidade. A fertilização, além de revitalizar o rebanho, vai atender demandas de produtores mineiros por animais de alto valor genético”, conclui Clenderson.



A Epamig é uma empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) .