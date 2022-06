Empreendedorismo rural ajuda família a superar acidente e expandir empresa

O programa Filhos deste Solo, da Emater-DF, ajudou uma família do Núcleo Rural Taquara, em Planaltina, a reinventar a vida depois de um grave acidente. O trabalhador rural José Lisboa Guedes, 49 anos, perdeu as duas mãos devido a um choque de alta tensão em julho de 2020. Depois de se adaptar a mãos mecânicas, ele encontrou a oportunidade para um recomeço profissional em uma marcenaria, negócio administrado pela filha, Stéfanny Moreira Guedes, qualificada em curso oferecido pelo programa.

Depois de se adaptar às mãos mecânicas, José Lisboa Guedes criou uma carpintaria, que passou a contar com gestão profissionalizada a partir do programa Filhos deste Solo | Fotos: Divulgação/Emater

“O curso foi um divisor na minha vida. Aprendi tudo, inclusive como fazer o planejamento, o que a gente não fazia antes. Aprendi a fazer um plano de negócio, planilha de orçamento, marketing e como divulgar a empresa nas redes sociais e agregar valor aos produtos que a gente faz”, disse Stéfanny.

Ela é a filha mais velha de José, que foi servente da Escola Rural da Taquara, e da professora Ângela Moreira dos Santos. O casal tem mais dois filhos, Sofia, 13 anos, e Heitor Miguel, 4. A família sempre foi atendida pelo escritório da Emater-DF na Taquara.

Zezinho, a esposa Ângela e os filhos Stéfanny e Heitor na empresa da família, na Taquara

José, conhecido como Zezinho, ficou por 42 dias na UTI do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) devido ao acidente. A assessora Jane Batista de Oliveira, da Emater-DF, sensibilizada e querendo ajudar a família de alguma forma, convidou Stéfanny para participar do curso Filhos deste Solo, na turma realizada em parceria com o Instituto Federal de Brasília (IFB). Com a oportunidade, a filha de Zezinho se viu capacitada a administrar a empresa da família, In Pallets, em um nível profissionalizado.

“Meu sonho é levar a história do meu pai e os nossos móveis para o resto do DF e para todo o Brasil. Agora tenho conhecimento para isso” Stéfanny Moreira Guedes, participante do programa Filhos deste Solo

O programa Filhos deste Solo visa qualificar jovens rurais entre 19 e 26 anos em empreendedorismo rural e foi a oportunidade encontrada pela família para fortalecer o negócio.

“Eu já conhecia o trabalho de marcenaria que a família do Zezinho estava realizando. Percebemos a necessidade da filha aprender a empreender e consideramos a inclusão dela no programa. Com isso, começamos também a planejar a participação da In Pallets nas feiras rurais que são coordenadas pela Emater-DF”, falou.

Além disso, a empresa foi escolhida para representar a região na Feira Rural do Espaço da Emater-DF na AgroBrasília, que aconteceu de 17 a 21 de maio. Com essa primeira experiência, a família passou a acreditar mais ainda no potencial da empresa para ultrapassar os limites da Taquara.

“Se eu puder definir minha história numa palavra, usaria a superação. Nunca baixei minha cabeça ou pensei em desistir de mim ou da minha vida. Às vezes, a gente fica nervoso porque quer fazer alguma coisa e não consegue, ou dá trabalho para fazer. Daí paro, penso, dou uma volta, esfrio a cabeça e, na volta, falo que vou conseguir e faço. Essa força? Eu tiro da minha família, dos meus amigos e de Deus”, afirma Zezinho.

Após a qualificação profissional oferecida pelo programa da Emater, Stéfanny sonha com o crescimento da empresa. “Meu sonho é levar a história do meu pai e os nossos móveis para o resto do DF e para todo o Brasil. Agora tenho conhecimento para isso.”

*Com informações da Emater-DF