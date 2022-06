Áreas de seis regiões sem energia para poda de árvores e manutenção

Nesta segunda-feira (20), Riacho Fundo e Park Way receberão serviço de poda de árvores. Para que os trabalhos sejam feitos com segurança, será preciso interromper o fornecimento de energia em endereços das duas regiões, das 8h30 às 16h.

No Riacho Fundo, a interrupção será na Colônia Agrícola Riacho Fundo, chácaras 15 a 17, 33 a 36, 38-B, 39, 42, 45 e 50 e na QS 11, Lote 1. No Park Way, serão afetados os conjuntos 2 e 5 da Quadra 13.

Outras quatro regiões também ficarão sem energia nesta segunda-feira para recondutoramento de rede de alta tensão e compactação de rede, desmembramento de rede, troca de transformador e substituição de condutor de baixa tensão.

Em Planaltina, das 7h30 às 15h, ficam sem energia os conjuntos H, Lote 7; Quadra 1, lotes 3 a 7, 7-A, 7-C, 8-A, 8-B, 9, 9-A, 10 a 12, 12-A, 13 a 15, 17-C, 18, 20, 21-A e 22; Quadra 1-D, conjuntos A, B, C e D; Quadra 1-E, Conjunto B; Quadra 3, conjuntos B e H; Quadra 3-A, conjuntos A, C e D; Quadra 3-B, Conjunto B; Quadra 3-D, conjuntos A e B; Quadra 5, conjuntos D e H; Quadra 5-A, conjuntos A e D; Quadra 6, Conjunto N; Quadra 7, conjuntos D e H; Quadra 8, Conjunto L; Quadra 9, conjuntos D e H; e Quadra 9-D; e Conjunto D, todos no Arapoanga.

Em Ceilândia, a interrupção será na QNM 34, Área Especial 1, lotes 332 a 334, 501 e 1003 e também nos conjuntos G (Lote 51), I (lotes pares de 2 a 34 e 38 o 52) e J (lotes 5, 45, 47 e 51).

No Gama, das 8h30 às 12h, a interrupção será no Setor Leste, Área Especial 11/13 e nas quadras 9 (lotes 101 e 103), 11 (lotes 1, 3, 5, 7, 8, 10 a 15, 15-A, 16 a 46, 48 a 56, 56-A, 57 a 29, 61 ao 71, 73 a 86, 86-A, 87 a 96, 96-A,97, 97-A, 98 a 118, 120 a 125, 127, 129, 131, 133 e 135) e 12.

Por fim, em Arniqueira, os trabalhos serão feitos em dois horários diferentes: das 8h30 às 13h, na DF-001, Km 71, Trecho 3 e na QS 9 (ruas 100 – Lote 7; 120 – lotes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/16, 18, 20, 22, 22-B, 24, 26 e 28; 122 – Lote 8; 123 – Lote 16); e das 13h30 às 18h, na QS 11, conjuntos E (lotes 1 a 11, 14 a 20, 25, 28 ao 40, 42 a 51), I (lotes 35 e 44), L (lotes 1, 14 e 37).

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.