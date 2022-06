Alteração no transporte coletivo beneficia comunidades na região da Fercal

Duas linhas de ônibus nas regiões de Boa Vista e Catingueiro, comunidades da Fercal, terão ampliação de percurso e de horários a partir desta segunda-feira (20). A medida da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) atende à solicitação dos moradores do Boa Vista, feita ao secretário Valter Casimiro, em reunião realizada na localidade.

O itinerário da linha 0.550 será alterado para atender os usuários do transporte coletivo que residem nas vias internas do Boa Vista, próximo à DF-205, fazendo a ligação com Sobradinho e Sobradinho II. A linha possui seis viagens diárias, três em cada sentido de segunda-feira a domingo, com tarifa de R$ 5,50. Os passageiros devem ficar atentos quanto aos horários, pois as saídas serão adiantadas em dez minutos para contemplar o aumento de itinerário e não prejudicar o horário de chegada em Sobradinho.

O itinerário da linha 0.550 será alterado para atender os usuários do transporte coletivo que residem nas vias internas do Boa Vista, próximo à DF-205, fazendo a ligação com Sobradinho e Sobradinho II | Foto: Arquivo/Semob

A linha 506.2, no percurso Sobradinho/Sobradinho II/Catingueiro, terá ampliação da oferta de viagens, aumentando das atuais 24 viagens por dia para 29 viagens em dias úteis. Aos sábados, o acréscimo será de quatro viagens, subindo para 21 partidas ao todo. E aos domingos o aumento será de duas viagens, subindo de oito para dez partidas.

Confira os novos itinerários e novos horários nas duas linhas:

Linha 0.550 – Sobradinho/Sobradinho II/Córrego do Ouro (Ribeirão)

Início: 20/6

Tarifa: R$ 5,50

Empresa: José Carlos da Cunha

Segunda à Sábado

Ida: 5h30, 11h30 e 16h – saindo da Rodoviária de Sobradinho

Volta: 6h50, 12h50 e 17h20 – saindo da Escola Classe (EC) Córrego do Ouro

Domingo

Ida: 6h30, 11h30 e 16h – saindo da Rodoviária de Sobradinho

Volta: 7h50, 12h50 e 17h20 – saindo da EC Córrego do Ouro

Linha 506.2 – Sobradinho/Sobradinho II/Catingueiro

Início: 20/06

Tarifa: R$ 5,50

Empresa: Iroilto Nunes Pereira

Segunda a Sexta

Ida: 4h30, 5h30, 6h40, 8h40, 10h15, 10h20, 12h, 13h, 15h20, 17h20, 17h50, 18h10, 20h10, 22h40, 23h10 – saindo da Rodoviária de Sobradinho

Volta: 5h30, 6h40, 7h40, 9h40, 11h15, 11h30, 13h, 14h, 17h, 18h20, 18h50, 19h10, 21h20, 0h10 – saindo de Catingueiro

Sábado

Ida: 4h30, 5h30, 6h40, 8h40, 10h20, 12h, 14h, 15h20, 17h20, 18h10, 20h10 – saindo da Rodoviária de Sobradinho

Volta: 5h30, 6h40, 7h40, 9h40, 11h20, 13h, 15h, 16h20, 19h10, 21h20 – saindo de Catingueiro

Domingo

Ida: 5h40, 8h40, 12h, 17h20, 20h10 – saindo da Rodoviária de Sobradinho

Volta: 6h40, 9h40, 13h, 18h20, 21h20 – saindo de Catingueiro



*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade