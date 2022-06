Passado o feriadão, confira as chances de achar um emprego

As agências do trabalhador do Distrito Federal têm 136 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (20). Quem se interessar pelas oportunidades pode cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir até uma das 14 agências , que atendem das 8h às 17h, durante a semana.

Pessoas com deficiência podem concorrer a sete vagas, com salários que variam de R$ 1.239 a R$ 2.050, a depender do cargo

Entre os destaques do dia estão nove vagas para o cargo de açougueiro, em Águas Claras. É necessário ter experiência comprovada e o ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.760. Também há seis oportunidades em Águas Claras para a função de operador de empilhadeira. Com remuneração de R$ 1.301, o candidato precisa ter experiência e o ensino médio completo.

Pessoas com deficiência podem concorrer às vagas de jardineiro (3), motorista de caminhão (2), auxiliar de limpeza (1) e copeiro (1). Os salários variam de R$ 1.239 a R$ 2.050, a depender do cargo.

Todas as vagas ofertadas pelas agências do trabalhador contam com benefícios para além do salário. Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Trabalho.