Obras de pavimentação avançam na Rua do Sol, no Gama

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) trabalham na execução dos serviços de pavimentação asfáltica na Rua do Sol, que fica na região da Ponte Alta Norte, uma das principais vias de ligação a outros setores do Gama.

A obra, orçada em R$ 900 mil, está sendo realizada por administração direta, com maquinário próprio e pessoal do DER-DF e envolve 20 trabalhadores. A pavimentação asfáltica está sendo feita ao longo dos 750 metros de extensão da via, que liga a Rua Rodobelo I à Avenida SMA, que contorna a região.

Após a conclusão da pavimentação, será iniciado o trabalho de sinalização | Foto: Divulgação/DER-DF

O trabalho de nivelamento da via já foi executado e tiveram início os serviços de imprimação, que é a aplicação de material asfáltico sobre a superfície da base concluída, antes da execução do revestimento asfáltico.

“A próxima etapa é a pavimentação asfáltica propriamente dita. Assim que executarmos a capa asfáltica, faremos também a sinalização horizontal e vertical. Em pouco tempo, toda a via estará asfaltada, garantindo assim mais fluidez no trânsito e qualidade de vida para quem trafega pela região”, destacou o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior.

*Com informações do DER-DF